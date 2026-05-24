Зеленчукови семена за директна сеитба през май за изобилна лятна реколта

Експертите препоръчват директна сеитба на боб, царевица, маруля, цвекло, краставици, бамя и тиквички през май.

Топлите условия без слана през май насърчават оптимален растеж и успешно покълване на тези зеленчуци.

Правилното разстояние, пълното слънце и редовното поливане са ключови съвети за здравословна лятна реколта.

Още: Най-добри зеленчука, които трябва да засадите през юни

Ако се чудите какви зеленчукови семена да посеете директно през май, значи сте попаднали на правилната страница. Директната сеитба на зеленчукови семена този месец може да има много предимства, особено ако искате да отглеждате пресни зеленчуци през цялото лято.

„За голяма част от страната (особено Средния Запад, Североизтока и голяма част от Запада), май е абсолютното „сладко време“ за градинарство през топлия сезон“, казва д-р Ейми Енфийлд, старши градинар в Miracle-Gro . „Рискът от късна пролетна слана обикновено е отминал и почвата е попила достатъчно слънчева светлина, за да се затопли за засаждане.“

Въпреки това, разговаряхме с експерти по градинарство и овощарство, за да научим кои зеленчукови семена трябва да посеете директно в момента и защо. Попитахме ги и за най-добрите практики, които да имате предвид при директната сеитба на всяко от тези семена, както и колко време обикновено можете да очаквате, че ще отнеме на вашите зеленчуци да пораснат.

Още: 4 растения, които никога не бива да отглеждате заедно – и 6 които виреят едно до друго

Прочетете за седем зеленчукови семена, които можете да засите директно през май, за да се подготвите да се насладите на зеленчуци през лятото, което официално започва след около месец, ако можете да повярвате!

1. Зелен фасул

Енфийлд отбелязва, че зеленият фасул може да бъде отличен зеленчук за директна сеитба през май. „Май осигурява сухата и топла среда, от която се нуждаят, за да поникнат успешно от земята“, обяснява тя. „Направете дупки с дълбочина около 2,5 см и пуснете по едно семе на всеки 5 до 7,5 см.“ Въпреки че може да е изкушаващо да накиснете семената преди засаждане, тя съветва да ги засадите на сухо за най-добър растеж, което обикновено отнема до 60 дни, като 50 дни са идеалният период.

Още: Фатални грешки в зеленчуковата градина, които ще скапят реколтата ви

2. Сладка царевица

Царевичните семена могат да бъдат чудесни за директна сеитба през май, тъй като в много райони сланата е отминала. „Сланата ще убие мигновено младото царевично стъбло, а семената се нуждаят от температура на почвата от поне 15°C, за да покълнат“, казва тя. Въпреки това, трябва да обърнете внимание как директно сеете тези семена, тъй като процесът може да се различава от другите семена, които директно сеете през месеца.

Енфийлд и Барбара Арнолд, старши дизайнер по градинарство в Консерваторията и Ботаническата градина на Франклин Парк , препоръчват засаждането на семена от сладка царевица на блок, а не на ред, в допълнение към редовното им подхранване за оптимален растеж.

3. Маруля

Още: Плодове и зеленчуци, които виреят в сенчести градини

Ако планирате да приготвяте летни салати, Джон Феърбер, директор по градинарство, озеленяване и цветарство в The Lake House on Canandaigua, ни казва, че май е идеалното време за директна сеитба на семена от маруля, особено ромен. „По-ниските температури помагат на марулята да развие хрупкави, здрави листа, без да се разраства твърде бързо“, обяснява той.

Въпреки че знаем, че не можете да контролирате времето, той отбелязва, че трябва да направите всичко възможно, за да осигурите на семената и почвата пълно слънце по-често. Въпреки това можете да очаквате тези семена да покълнат в рамките на 10 дни и да достигнат зрялост след около 70 дни.

4. Цвекло

Феърбер отбелязва, че май е месецът за директна сеитба на семена от цвекло, особено на цилиндрично цвекло . „Цвеклото развива силни корени при по-ниски температури и произвежда по-сладък вкус, преди да настъпят летните горещини“, казва Феърбер. Подобно на марулята, семената на цвеклото изискват пълно слънце и може да отнеме до 55 дни, за да узреят.

Още: Предупреждение: Българските плодове и зеленчуци ще станат екзотични култури

5. Краставици

Може да не се изненадате да научите, че трябва да сеете краставици директно през май, тъй като те са популярен летен зеленчук. „Те се нуждаят от постоянната дневна топлина и по-меките нощи, които май носи, за да поникнат и да развият силни лози“, казва Енфийлд. Д-р Кимбърли Мур , асоцииран директор на центъра и професор по екологично градинарство в Университета на Флорида, IFAS, Изследователски и образователен център Форт Лодърдейл, отбелязва, че май е добър месец, тъй като суровите летни условия понякога могат да затруднят виреенето на тези растения.

Трябва да засеете семената на краставиците на дълбочина между 1 и 2,5 см в почвата, като същевременно ги поливате редовно. Що се отнася до сроковете, Анджелика Елиът, помощник-директор по обществено градинарство в Ботаническата градина в пустинята , казва, че семената от краставици вероятно ще се развият в краставици в рамките на 60 до 75 дни.