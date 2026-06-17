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Отново в елита: 4 медала за България от Европейската олимпиада по физика

17 юни 2026, 8:30 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Сдружение на олимпийските отбори по природни науки
Отново в елита: 4 медала за България от Европейската олимпиада по физика

Ново поредно отлично представяне за най-добрите български гимназисти по физика. Родните ни представители спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика (EuPhO), която се проведе в Швеция от 12 до 16 юни 2026 г.

Те се бориха с жестоката конкуренция на над 200 участници от 41 държави. Българските ученици успяха да спечелят 2 златни и 2 сребърни медала и 1 почетна грамота, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Златните медали за България спечелиха Светослав Арабов (10. клас, МГ Варна) и Йордан Петков (10. клас, Американски колеж, София). Сребърните отличия завоюваха Александър Николов (12. клас, ПЧМГ) и Мирослав Драганов (10. клас, ППМГ Бургас), а почетната грамота е за Атанас Гочев (12. клас, СМГ). Техни ръководители са доц. д-р Нено Тодоров и Георги Александров от Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

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Европейската олимпиада по физика (EuPhO) е състезание за ученици, което цели да наподоби реалната научна работа. То включва кратки задачи и насърчава творчески подходи към решаването им.

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През учебната 2025–2026 г. в олимпиадите по природни науки са се включили 71 037 ученици, което представлява ръст от близо 10% спрямо предходния период. Това показват данните от първата година от кампанията "Участвай! Олимпиадата е за всички", която отчете впечатляващ успех.

Инициативата, реализирана от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и Българската телеграфна агенция (БТА), доказа, че интересът към науката сред българските ученици расте значително.

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Физика медали олимпиада по физика
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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