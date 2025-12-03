Спорт:

03 декември 2025, 15:29 часа 523 прочитания 0 коментара
Поставиха приза "Будител на годината" 2025 в метростанция "Сердика" (СНИМКА)

Статуетката „Будител на годината“ 2025, присъдена на Мартин Атанасов за проекта „Черна писта“, вече е изложена на перона на метро­станция „Сердика 2“. Инициативата е на Мартин, реализирана със съдействието на Столична община, Българско национално радио и „Метрополитен“ ЕАД.

Защо е поставена в столичното метро

До статуетката е поставена табела с личното послание, което гласи: "Всеки може да бъде будител. Със своите стъпки, със своите действия, със своя глас. В какво общество живеем зависи от всеки един от нас. Наградата „Будител на годината“ 2025 се посвещава на всички активни и будни граждани, които с ежедневни стъпки променят средата около себе си."

Посланието се отправя като признание и стимул за всички активни граждани, които ежедневно променят средата около себе си.

Поставена в един от стъклените постаменти, статуетката ще стои редом до артефакти от Античността – символично напомняне, че будителството е ценност, която свързва миналото, настоящето и бъдещето.

„Искам тази статуетка да бъде на място, където минават хиляди хора всеки ден - не за да бъде видяна, а за да напомня, че промяната започва от нас самите. Тази награда принадлежи на всички хора, които отказват да приемат апатията за нормално състояние. И имам надеждата, че те ще стават много повече.“, споделя Мартин Атанасов.

 

 

Весела Софева
