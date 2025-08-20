Чувствате се изтощени всеки ден – възможно е тялото ви да предупреждава за нещо сериозно

Има много причини да се чувствате уморени през деня, най-вече ако нещо ви пречи да спите винаги по пълноценен начин (като хъркащ партньор, новородено бебе, хронична болка или сте заети и под стрес в ежедневието си).

Още: Лайка срещу диабет и стрес: Лек с две съставки, който всеки трябва да знае

Ако сте постоянно уморени и не можете да посочите конкретна причина, е добре да се консултирате с вашия личен лекар. Според ендокринолога д-р Чхая Махиджа, някои често срещани медицински причини за умора включват анемия, дефицит на желязо, дефицит на витамин D или B12, възпаление и сънна апнея. „Тези състояния трябва да бъдат систематично изследвани от медицински специалист“, казва д-р Махиджа.

Според ендокринолозите има и друго слабо наблюдавано здравословно състояние, което може да причини умора.

Незабележимото здравословно състояние, което причинява умора

Още: Забравете за кафето: Тези храни ще ви заредят с енергия по-добре от чаша еспресо

Според д-р Камила Хелуей - ендокринолог, умората е най-честият симптом на хипотиреоидизъм, здравословно състояние, което възниква, когато щитовидната жлеза не произвежда достатъчно от тиреоидните хормони.

„Умората се появява, защото тиреоидните хормони, Т3 и Т4, са от съществено значение за регулирането на метаболизма на тялото и производството на енергия. Когато нивата са ниски, тялото ви става по-бавно, което води до умора, мудност и ниска издръжливост“, обяснява д-р Хелуей.

Въпреки че повечето хора не се замислят за щитовидната си жлеза (за разлика, да речем, от сърцето или червата си), д-р Махиджа казва, че функцията на щитовидната жлеза е от съществено значение - не можем да оцелеем без нея.

Още: 6 причини да започнете деня си със смокини, накиснати във вода

„Тя играе централна роля в регулирането на метаболизма ни и е необходима на всяка клетка в тялото за правилното ѝ функциониране. Когато някой е диагностициран с хипотиреоидизъм и все още не е на лечение, един от най-честите симптоми, които изпитва, е умора или летаргия. Това се случва, защото тялото няма достатъчно тироиден хормон, за да поддържа нормалната метаболитна функция или темпото на метаболизма ни“, казва тя.

И двамата лекари казват, че умората, свързана с хипотиреоидизма, обикновено е постоянна. Това е различен вид умора от следобедната умора, която се появява около 16:00 часа или в средата на сутринта, след като кафето е спряло да ви действа, но все още не сте обядвали.

Хипотиреоидизмът има и други симптоми, които според д-р Хелуей могат да включват наддаване на тегло или затруднено отслабване, постоянно усещане за студ, суха кожа, чупливи нокти или коса, запек, депресия или промени в настроението, менструални нарушения, подуване, бавна сърдечна честота и проблеми с паметта или забавено мислене. „Симптомите могат да бъдат едва доловими и да се развиват постепенно“, добавя д-р Хелуей.

Още: Смокини в зехтин – бабината тайна срещу 8 здравословни проблема

Д-р Махиджа казва, че най-честата причина за хипотиреоидизъм е автоимунно заболяване, наречено тиреоидит на Хашимото. „При това състояние имунната система атакува щитовидната жлеза, нарушавайки способността ѝ да произвежда хормони“, обяснява тя.

Тя добавя, че други причини за хипотиреоидизъм включват хирургично отстраняване на щитовидната жлеза, лъчетерапия на врата и някои лекарства, като литий и амиодарон, и централен хипотиреоидизъм, който се случва, когато проблемът е на ниво хипофизна жлеза, която не отделя достатъчно тиреостимулиращ хормон.

Какво да правите, ако изпитвате постоянна умора

Въпреки че умората може да е симптом на хипотиреоидизъм, тя със сигурност не е единственото медицинско състояние, на което е симптом. Ако това е нещо, което изпитвате, д-р Махиджа препоръчва да водите дневник за умора, да проследявате как се чувствате, какво се е подобрило, какво не и моделите през целия ден.

Д-р Махиджа също така препоръчва да обърнете критично внимание на диетата си. Приемате ли достатъчно протеини, фибри и здравословни мазнини на всяко хранене? Недостигът на достатъчно хранителни вещества, от които тялото се нуждае, може да доведе до чувство на умора. Поради тази причина и двамата ендокринолози казват, че е добра идея да посетите вашия личен лекар, за да проверите за хранителни дефицити.

Още: Какво е мозъчна мъгла - симптоми и причини

Ако наистина имате хипотиреоидизъм, добрата новина е, че има начин за лечението му. Д-р Хелуей казва, че това включва ежедневна заместителна терапия на щитовидната жлеза, медикаменти и наблюдение чрез редовни кръвни изследвания.

Въпреки че някои житейски фази причиняват краткотрайната умора често срещана (като например раждането на нов член на семейството или скръбта за смъртта на любим човек), никой не бива да преминава през живота постоянно уморен. Ако това е нещо, което изпитвате и не можете да разберете защо, посетете вашия лекар.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: Специалисти разкриват: Тези 6 храни отнемат енергията ви