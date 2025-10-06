Войната в Украйна:

06 октомври 2025, 15:58 часа 0 коментара
Диетологът: Винаги яжте яйцата с една от тези 10 храни, за да са най-полезни

Пържени, варени или поширани, яйцата са бърза и засищаща основа за всяко хранене. Те изобилстват от хранителни вещества като протеини, здравословни мазнини, витамини от група В, холин и селен. Но другите храни, които ядете с яйцата, са тези, които наистина могат да ги направят пълноценна храна. 

Ето кои храни трябва да се комбинират с яйца за максимални ползи, според диетолога Джесика Айви.

Храни, с които трябва да комбинирате яйцата

Спанак. Листните зеленчуци като спанак са богати на витамини А и К, мастноразтворими витамини, които се усвояват по-добре, когато се комбинират със здравословни мазнини. Това ги прави чудесно допълнение към яйцата, които съдържат около 5 грама мазнини всяко.

Маруля Ромен. Хрупкавите сурови зеленчуци като маруля също могат да бъдат хранителна добавка. Яйцата се съчетават чудесно със салата, независимо дали са поширани с хубав, течен жълтък или нарязани твърдо сварени, които могат да се приготвят предварително, казва експертът.

Добавете дресинг от слънчогледово олио, който съдържа витамин Е, друг мастноразтворим витамин. Проучванията показват, че добавянето на яйца към сурови зеленчуци може да подобри усвояването на витамин Е и каротеноиди, открити в зелените зеленчуци, като лутеин и зеаксантин.

Запечени моркови. Добавете морковите в тава за печене с олио, запечете ги и след това отгоре сложете по едно поширано яйце върху всяка порция, предлага д-р Айви. Яйцата могат да помогнат за подобряване на усвояването на мастноразтворимия витамин А и неговите прекурсори, включително бета-каротин, с който морковите са известни. Естествената сладост на печените моркови също може да допълни вкуса на яйцата.

Сирене или кисело мляко. Яйцата и сиренето са класическа комбинация и освен това могат да бъдат полезни за вас. Много сирена, като чедър и пармезан, съдържат малки количества витамин D, мастноразтворим витамин, от който повечето американци не получават достатъчно. Яйцата също съдържат малки количества витамин D, а мазнините в тях помагат за усвояването на това хранително вещество. 

Малини. Въпреки че яйцата са пълни с много хранителни вещества, в тях липсват фибри, които запълват червата – хранително вещество, от което се нуждаем. Важно е да консумирате фибри през целия ден, за да сте сигурни, че получавате достатъчно - около 14 гр на 1000 консумирани калории.

Банани. Яжте банан с любимото си ястие с яйца, за да си набавите от 2 до 5 грама фибри. Или направете палачинки с две съставки: един голям, намачкан узрял банан, две яйца и щипка канела. Просто разбийте всичко заедно и след това пригответе вкусни палачинки от сместа, казва диетологът.

Слънчогледови семки. Слънчогледовите семки са богати на мастноразтворим витамин Е и фибри. Използвани като хрупкава гарнитура, тези малки семки могат да добавят текстура към вашите бъркани яйца (или салата, гарнирана с яйца). Бадемите също могат да осигурят фибри, витамин Е и приятна хрупкавост. 

Овесени ядки. Добавете варено яйце към сутрешната си овесена каша и ще получите протеин от яйца и фибри от овес. 

Киноа или кафяв ориз. Добавете пържено яйце върху чаша от тези богати на фибри зърнени храни. От това ястие ще получите повече фибри, протеини и витамини.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!

 

 

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
