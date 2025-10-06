Диетологът: Винаги яжте яйцата с една от тези 10 храни, за да са най-полезни

Пържени, варени или поширани, яйцата са бърза и засищаща основа за всяко хранене. Те изобилстват от хранителни вещества като протеини, здравословни мазнини, витамини от група В, холин и селен. Но другите храни, които ядете с яйцата, са тези, които наистина могат да ги направят пълноценна храна.

Ето кои храни трябва да се комбинират с яйца за максимални ползи, според диетолога Джесика Айви.

Храни, с които трябва да комбинирате яйцата

Спанак. Листните зеленчуци като спанак са богати на витамини А и К, мастноразтворими витамини, които се усвояват по-добре, когато се комбинират със здравословни мазнини. Това ги прави чудесно допълнение към яйцата, които съдържат около 5 грама мазнини всяко.

Маруля Ромен. Хрупкавите сурови зеленчуци като маруля също могат да бъдат хранителна добавка. Яйцата се съчетават чудесно със салата, независимо дали са поширани с хубав, течен жълтък или нарязани твърдо сварени, които могат да се приготвят предварително, казва експертът.

Защо не трябва да съхраняваме яйцата в поставките за тях в хладилника?

Добавете дресинг от слънчогледово олио, който съдържа витамин Е, друг мастноразтворим витамин. Проучванията показват, че добавянето на яйца към сурови зеленчуци може да подобри усвояването на витамин Е и каротеноиди, открити в зелените зеленчуци, като лутеин и зеаксантин.

Запечени моркови. Добавете морковите в тава за печене с олио, запечете ги и след това отгоре сложете по едно поширано яйце върху всяка порция, предлага д-р Айви. Яйцата могат да помогнат за подобряване на усвояването на мастноразтворимия витамин А и неговите прекурсори, включително бета-каротин, с който морковите са известни. Естествената сладост на печените моркови също може да допълни вкуса на яйцата.

Сирене или кисело мляко. Яйцата и сиренето са класическа комбинация и освен това могат да бъдат полезни за вас. Много сирена, като чедър и пармезан, съдържат малки количества витамин D, мастноразтворим витамин, от който повечето американци не получават достатъчно. Яйцата също съдържат малки количества витамин D, а мазнините в тях помагат за усвояването на това хранително вещество.

Защо НЕ трябва да ядете твърдо сварени яйца особено след 40 години?

Малини. Въпреки че яйцата са пълни с много хранителни вещества, в тях липсват фибри, които запълват червата – хранително вещество, от което се нуждаем. Важно е да консумирате фибри през целия ден, за да сте сигурни, че получавате достатъчно - около 14 гр на 1000 консумирани калории.

Банани. Яжте банан с любимото си ястие с яйца, за да си набавите от 2 до 5 грама фибри. Или направете палачинки с две съставки: един голям, намачкан узрял банан, две яйца и щипка канела. Просто разбийте всичко заедно и след това пригответе вкусни палачинки от сместа, казва диетологът.

Слънчогледови семки. Слънчогледовите семки са богати на мастноразтворим витамин Е и фибри. Използвани като хрупкава гарнитура, тези малки семки могат да добавят текстура към вашите бъркани яйца (или салата, гарнирана с яйца). Бадемите също могат да осигурят фибри, витамин Е и приятна хрупкавост.

Овесени ядки. Добавете варено яйце към сутрешната си овесена каша и ще получите протеин от яйца и фибри от овес.

Киноа или кафяв ориз. Добавете пържено яйце върху чаша от тези богати на фибри зърнени храни. От това ястие ще получите повече фибри, протеини и витамини.

Прочетете също: Бърканите яйца стават меки като облаци, ако добавите ТАЗИ съставка

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!