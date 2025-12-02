Хиляди опитаха да спят така, но експертите предупреждават - тази тенденция е опасна

С нарастващите проблеми със съня все повече хора търсят нестандартни решения, които да им помогнат да се събуждат по-отпочинали. В тази статия ще ви разкажем за най-новата тенденция, която набира скорост в интернет. Поддръжниците й твърдят, че този метод намалява хъркането, хидратира устата и дори подобрява качеството на съня.

Но освен вирусните обещания в интернет трябва да се вземат предвид предупрежденията на научната общност. Специалисти по съня предупреждават обществеността за реалните рискове от тази практика, която стана много популярна през 2025 г.

Вирусна тенденция, но без медицинска основа

Във видеоклипове, събиращи милиони гледания, потребителите твърдят, че залепването на устата с тиксо трансформира нощите им. Хора, които са опитали тази нова тенденция твърдят, че след нощ със залепена уста, са е изпитала „по-малко сухота в устата си и по -дълбок сън“.

Проучване показва, че един на всеки десет души вече е опитал тази практика. Някои дори твърдят, че тя може да промени формата на лицето или да намали двойната брадичка.

Но според експерти няма солидни научни доказателства в подкрепа на тези ползи. Професор Индира Гурубхагаватула, специалист по съня в Медицинския факултет „Перелман“, посочва, че медицинските данни относно тази практика „почти не съществуват“.

Какво казва науката? Между мита и реалността

Принципът на „залепването на устата с тиксо“ се основава на проста идея: принудително дишане през носа, а не през устата. Поддръжниците твърдят, че това намалява хъркането, подобрява дишането, стойката на езика и дори увеличава енергията при събуждане на сутринта.

Някои проучвания потвърждават, че дишането през носа позволява по-добра филтрация на въздуха, регулиране на температурата и намаляване на тревожността. Но това не означава, че запушването на устата е полезно.

Реалните рискове: липса на кислород, влошена апнея, дразнене

Залепването на устата с тиксо може да намали приема на кислород, особено при хора със сънна апнея или други дихателни проблеми.

Професор Индира Гурубхагаватула предупреждава: „Хората със сънна апнея или други проблеми с дишането трябва категорично да избягват тази практика.“

Проучване от 2022 г., проведено върху 20 пациенти със сънна апнея, показва, че 13 от тях хъркат по-малко, когато използват орална лента. Но изследователите стигат до заключението, че данните са недостатъчни и че са необходими по-мащабни проучвания.

Освен това са докладвани чести странични ефекти, като:

нарушение на съня;

усещане за задушаване;

дразнене на устните;

болка при отстраняване на лентата.

Дишане през носа: истинското му значение, погрешни решения

Въпреки че дишането през носа наистина е по-здравословно, предлагайки по-добра филтрация, овлажняване и намалено съпротивление на дихателните пътища, експертите ни напомнят, че използването на лента (или обикновено тиксо) не е решението.

Проучване от 2022 г. при деца показва, че дишането през устата може да доведе до промени в челюстта, езика и небцето. При възрастни обаче не съществува връзка между лентата през устата и подобрената форма на лицето.

Негативните последици от дишането през устата са добре известни: кариеси, лош дъх, болки в гърлото и чести събуждания.

Какво може да се направи, за да се диша и да се спи по-добре?

Според специалисти, приоритетът е да се лекува причината за дишането през устата, а не да се блокира.

Професор Индира Гурубхагаватула препоръчва:

идентифицирайте всяко възможно запушване на носа (алергии, полипи, девиация на септума и др.);

работете върху хигиената на съня си: редовно работно време, тъмна среда, без екрани преди лягане;

консултирайте се с лекар или специалист по съня, ако хъркането или умората продължават.

А ако някой все още иска да опита тази тенденция: Важно е да използвате само медицинска лента, никога обикновено тиксо или друг канцеларски материал.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.