Безплатни профилактични прегледи университетска първа многопрофилна болница

Безплатни профилактични прегледи стартират от 22.05.2019 г. и ще продължат до 28.06.2019 г. в университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАЗ по УНГ, очни, кардиологични, пулмологични и хирургични болести, съобщават от лечебното заведение.

Прегледите ще се извършват в следните кабинети на болницата: по ушно-носно-гърлени болести, очни болести, белодробни болести, кардиологични (сърдечни) болести и хирургични болести. Здравният министър откри новото родилно отделение в Стара Загора Откриването на новия акушеро-гинекологичен комплекс в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Проф. д-... Прочети повече Инициативата има за цел да повиши обществената информираност и да осигури достъп на по-голям брой хора до специализирана медицинска помощ. Тази инициатива е доказала своята ефективност в годините. По този начин се осигурява своевременно диагностициране на много социално-значими заболявания, както и стартиране на тяхното лечение. Прегледите ще се извършват в следните кабинети на болницата: по ушно-носно-гърлени болести, очни болести, белодробни болести, кардиологични (сърдечни) болести и хирургични болести.Инициативата има за цел да повиши обществената информираност и да осигури достъп на по-голям брой хора до специализирана медицинска помощ. Тази инициатива е доказала своята ефективност в годините. По този начин се осигурява своевременно диагностициране на много социално-значими заболявания, както и стартиране на тяхното лечение.