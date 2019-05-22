Безплатни профилактични прегледи университетска първа многопрофилна болница
Безплатни профилактични прегледи стартират от 22.05.2019 г. и ще продължат до 28.06.2019 г. в университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАЗ по УНГ, очни, кардиологични, пулмологични и хирургични болести, съобщават от лечебното заведение.
Здравният министър откри новото родилно отделение в Стара Загора
Откриването на новия акушеро-гинекологичен комплекс в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Проф. д-...
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: здравеопазване безплатни прегледи
3 КоментараКафене