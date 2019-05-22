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Безплатни профилактични прегледи университетска първа многопрофилна болница

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photo of Безплатни профилактични прегледи университетска първа многопрофилна болница
Снимка: iStock/Guliver
Безплатни профилактични прегледи стартират от 22.05.2019 г. и ще продължат до 28.06.2019 г. в университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАЗ по УНГ, очни, кардиологични, пулмологични и хирургични болести, съобщават от лечебното заведение.

Прегледите ще се извършват в следните кабинети на болницата: по ушно-носно-гърлени болести, очни болести, белодробни болести, кардиологични (сърдечни) болести и хирургични болести.

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Инициативата има за цел да повиши обществената информираност и да осигури достъп на по-голям брой хора до специализирана медицинска помощ.

Тази инициатива е доказала своята ефективност в годините. По този начин се осигурява своевременно диагностициране на много социално-значими заболявания, както и стартиране на тяхното лечение.

Actualno.com

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  • Анонименжоро 2 Анонименжоро преди 9 часа Профил на трол?
    по три лева се плаща на профилактика на лекар чисти - големите пари ги взима друг - е за тези пари колко умствен капацитет от затлъстелия мозък на лекаря да се отпуши
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  • пешо 1 пешо преди 10 часа Профил на трол?
    докога лекари макар и от софия ,това нищо не означава ,амбулаторни и недоучени лекари ще провеждат профилактиките ,а не болнични специалисти със адвокати до себе си за издадени диагнози . Така с документа после с 5 годишна давност може да ги хванете и да ги накарате да ходят на курсове и т.н.
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  • Анонимжороен 1.1 Анонимжороен преди 9 часа Профил на трол?
    по 3 лева се плаща на човек при профилактика на лекар - големите пари ги взимат други .
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