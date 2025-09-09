Войната в Украйна:

09 септември 2025, 08:55 часа 365 прочитания 0 коментара
Хапчетата за отслабване - за кого са подходящи? Обяснява проф. Георги Момеков

Затлъстяването е здравословен проблем в световен аспект, а нетърпението на хората с наднормено тегло често ги тласка към необмислени постъпки. Интернет пространството позволява продажбата и закупуването на препарати, които обещават намаляване на теглото, но не са никак безопасни за здравето. В момента онлайн пространството е залято от реклами на незаконни и опасни продукти за отслабване. Фалшиви профили и мними сайтове предлагат медикаменти, които често не съдържат обявените активни вещества, а такива, които са опасни и могат да доведат до усложнения в здравословното състояние.

Имитиращи продукти

"Лекарства в регулаторния смисъл на думата са продукти, контролирани от агенция по лекарствата. Мимикрията е много лесна, а хората си купуват от интернет неща, които не бих нарекъл лекарства, а имитиращи продукти", коментира  деканът на Фармацевтичния факултет към МУ - София проф. Георги Момеков пред БНТ. По думите му дори човек да получи предписание за подобен продукт, е възможно да настъпят нежелани ефекти. Професорът посъветва хората да бъдат мнителни и подозрителни, "както си купуват автомобилни гуми".

"Лекарства се купуват от аптеката, България не е някаква пустош, има хиляди аптеки. Почти всичко, което го има в ЕС, го има и тук. Дори ако се сдобием със същинското лекарство, когато е с рецепта, само лекар може да прецени дали съотношението и терапията са добри".

На кого действат 

Лекарствата за отслабване могат да подействат положително на хора с по-голяма телесна маса, но когато става дума за човек, който иска да свали 2-3 килограма, никой не знае съотношението полза-риск. "Когато човек си купува нещо от интернет, никой не знае какви са отложените ефекти, а дилърът, който продава, също не знае какво има в тях", коментира проф. Момеков.

Евгения Чаушева
