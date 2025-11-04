Инвитро с изкуствен интелект – иновативен репродуктивен специалист гостува в София

Все повече български семейства се обръщат към Турция за инвитро лечение – страна, известна със своите модерни лаборатории, висок стандарт и впечатляващи резултати. През ноември в София за първи път ще гостува един от пионерите на новото поколение репродуктивна медицина – д-р Али Осман Коюнджуоглу, специалист с над 20 години опит и повече от 10 000 бебета, родени благодарение на неговата експертиза и грижа. Срещите с инвитро специалиста са организирани от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“.

Д-р Коюнджуоглу, част от екипа на болница Мемориал Бахчелиевлер в Истанбул, е сред първите специалисти, внедрили изкуствен интелект в инвитро процесите в Турция.

В неговата лаборатория работят три AI системи – Chloe, Erica и SiD, които наблюдават и анализират всеки етап от развитието на ембрионите. Благодарение на тях се създава персонализиран подход към всеки пациент, а шансовете за успех при двойки с репродуктивни затруднения значително се повишават.

Допълнително се прилага тестът ERICA – интелигентна система за приоритизация на ембриони, която подпомага избора на най-подходящия за имплантация. Всеки пациент получава и ембриоскоп с 24/7 наблюдение, осигуряващ постоянен контрол и безопасност по време на целия процес.

Двойките с репродуктивни проблеми ще могат да се срещнат с д-р Коюнджуоглу и да получат информация за възможностите за инвитро в Турция и лечение в чужбина.

Срещите ще се проведат на 14 и 15 ноември 2025 г. в София. Участието е безплатно, след предварително записване.

📅 14–15 ноември 2025 г.

📍 София

📞 +359 878 500 730

🌐 www.medikara.bg/freeconsults/ali-osman-14-15-11-25