60% от антибиотиците се използват ненужно

60% от антибиотиците са ненужно и неправилно изписани от доболничната помощ у нас. В това отношение сме на едно от първите места в Европа. Преди 7 години бяхме на 14-о място по консумация на антибиотици в ЕС и на 12-о по антибиотична резистентност. Обаче през последните години успяхме да се изкачим до първото място по резистентност и по консумация, като сме в постоянен спор с Гърция и Румъния. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев в ефира на Нова телевизия.

България стартира програма за ограничаване на свръхупотребата на антибиотици, след като се нареди сред най-засегнатите от антибиотична резистентност страни в Европа.

Ненужен прием

Той предупреди, че антибиотиците са стратегически лекарства и загубата на контрол върху тях крие сериозни рискове за общественото здраве.

"Не само че сме ги ползвали много, но и неразумно. 35 000 души в Европа умират от инфекции, които не могат да се излекуват с антибиотици поради антибиотична резистентност. Вече две години моля колегите си да напишат една инструкция за вътреболничните инфекции как да се лекуват", коментира той.

По думите му правилното поведение е да се прави антибиограма, но не се прави. "Само ще ви кажа, че през 80-те години англичаните бяха много зле. Решиха да намалят с мерки 15% консумацията на антибиотици, ама увеличиха три пъти детската смъртност. Така че трябва да се внимава, да не стане като при тях", посочи той.

"Така че докато излязат резултатите в рамките на 48 часа, лекарят ще ви предпише по-силен широкоспектърен антибиотик, а след това според данните в изследването ще ви даде по-лек, от който бързо ще се почувствате добре, а и ще е по-евтин", коментира той.