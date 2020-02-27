Изследваните днес проби за коронавирус са отрицателни

Всичките 17 изследвани днес проби за новия коронавирус COVID-19 на лежащо болни граждани, настанени в лечебни заведения в Бургас, Плевен, Стара Загора, Шумен, Варна, Хасково, София и Русе, са отрицателни. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Пробите са изследвани в Националната референтна лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести. Отрицателни са и всички 19 проби, изследвани днес във Военномедицинска академия, става ясно още от официалната информация. Четете всичко за коронавируса в нашия Live блог, който се обновява постоянно. Пробите са изследвани в Националната референтна лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести. Отрицателни са и всички 19 проби, изследвани днес във Военномедицинска академия, става ясно още от официалната информация.