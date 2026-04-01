Мария Брестничка за Националната детска болница: "Проблеми могат да забавят проекта с от 6 до 12 месеца, а оскъпяването да е до 40%"

7 проблема на заданието за проектиране на Националната детска болница са открили от гражданската инициатива "ЗА истинска детска болница". Тези неточности в проекта могат да го забавят с между 6 и 12 месеца и да го оскъпят с до 40%.

В групата продължават коментарите и анализите относно обществената поръчка за проектиране и авторски надзор за изграждането на бъдещото лечебно заведение.

"Първите впечатления от заданието за обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница са за задание с висок риск за грешки и тесен кръг възможни кандидати", смятат от инициативата, а това потвърждава и Мария Брестничка от Национална мрежа за децата.

Проблемите

От там посочват следните проблеми, които са забелязали досега:

Заданието е за сграда с неясна площ. В различните документи се срещат различни стойности за площ и капацитет, в техническото задание се работи с две площи с близо 10 хил. кв.м. разлика. Липсата на яснота може да доведе до забавяне, оскъпяване и компромис с качеството. Заедно с това, проектът може да се променя в движение.

Заданието предпоставя несъобразяване на сградата с изискванията за съвременна детска болница, описани в анализа "Функционална програма". Остава открит въпросът за предвидената хеликоптерна площадка - изискването тя да бъде на покрива означава прекрояване на цялата сграда. Липсва ключова информация от геоложкото проучване - това означава, че някои решения ще се вземат на сляпо, а реалните условия ще се изяснят едва по време на строителството - което е най-скъпият момент.

Заданието е за сграда "в нищото", без яснота как е свързана тя с околния свят. В заданието изобщо липсва планираният съседен терен на Центъра за протезиране, през който единствено може да се осигури достъп до сградата от Околовръстно шосе. Това поставя под въпрос инфраструктурните връзки на болницата. Остава неясно свързването на НДБ с електрическата и отоплителната мрежа и как то е съгласувано с експлоатационните дружества.

Заданието търси евтино, а не качествено изпълнение. Водещият критерий е "най-ниска цена", а не доказано качество - въпроси като функционалност на сградата, оптимизация и ефективност на процеса, отчитане на експлоатационни разходи, ефективност и поддръжка остават на второ място.

Невъзможно време за проектиране на качествена сграда. Заданието предвижда от 6 до 10 месеца за проектиране, докато международният опит показва, че минимумът е 12, а най-добре 18 месеца. Аргументът “трябва да стане бързо” се обезсмисля от факта, че обществената поръчка беше публикувана от Здравната инвестиционна компания за детска болница с шестмесечно закъснение без яснота за причините за забавянето.

Заданието предполага строително-информационен модел (БИМ), т.е. виртуално построяване, но няма ясни правила за неговото прилагане и удостоверяване на качеството. Липсват изисквания към инженерните системи.

Кръгът на кандидатите е фактически ограничен. Пазарното проучване, въз основа на което е определена цената, е правено с избрани компании и единствено на българския пазар. Напомняме, че едно от исканията на НГИ “За истинска детска болница” беше за отворен международен конкурс, който да даде възможност най-добрият кандидат да е този, койт ще проектира лечебно заведение, каквото никой в България не е проектирал в последните 40 години.

Възможно забавяне и оскъпяване

"По първоначална груба оценка всички тези проблеми могат да забавят проекта с от 6 до 12 месеца, а оскъпяването да е до 40%, а ако условията на терена се окажат неблагоприятни, и повече", пише още в позицията.

"Последните 5 години доказаха, че създаването на Национална детска болница се препъва в липса на политическа воля, административни компромиси и грешки в управлението на проекта. Гражданският контрол е ключов, за да предотврати някои от тези грешки, но той не може да върне пропиляното време", смятат още от "ЗА истинска детска болница".

