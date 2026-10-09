Войната в Иран:

Тръмп се стъписа като "пате в кълчища" в негови думи за Иран

09 октомври 2026, 5:54 часа 1071 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп се стъписа като "пате в кълчища" в негови думи за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че коментарите му, според които Иран би могъл да унищожи градове в Калифорния, са били погрешно разбрани. Всъщност американският държавен глава е имал предвид необходимостта хората да изтърпят по-високите цени на горивата. Тръмп направи тези изказвания по време на политически митинг в Небраска в понеделник, докато говореше за икономическите жертви, пред които американците се изправят на фона на войната с Иран, пише БТА. Още: Тръмп: Няма да атакуваме Иран до междинните избори

Страх от високи цени на горивата

„Помнете, че във връзка с войната това е просто изкуствено повишение, цените са малко по-високи, но това е малка цена, която трябва да се плати“, заяви той тогава. „Това е малка цена за запазване на сигурността на света и на нашата страна. Те биха могли да унищожат някой град. Нека унищожат Лос Анджелис, нека унищожат Сан Диего. Това е много малка цена и всичко това ще приключи съвсем скоро“, допълни той.

Редица политици в Калифорния и останалата част на страната веднага разкритикуваха изказванията му. „Говорех за това, че временното повишение на цената на бензина е малка цена, която си струва да се плати, за да не се сдобие Иран с ядрено оръжие“, написа Тръмп снощи в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

„Ако искате да видите каква би била голямата цена – можете ли да си представите какво би станало, ако бомбардират Сан Диего и/или Лос Анджелис?“, продължи той, като добави, че обича и двата града. А преди това се опита да обясни: "Искате проблеми - да им позволим да ударят Лос Анджелис и Сан Диего. Тогава ще видите проблем" (а не цените на горивата):

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Тръмп и преди е омаловажавал опасенията относно разходите за живот, породени от конфликта с Иран, припомня Ройтерс.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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