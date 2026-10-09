Тръмп се стъписа като "пате в кълчища" в негови думи за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че коментарите му, според които Иран би могъл да унищожи градове в Калифорния, са били погрешно разбрани. Всъщност американският държавен глава е имал предвид необходимостта хората да изтърпят по-високите цени на горивата. Тръмп направи тези изказвания по време на политически митинг в Небраска в понеделник, докато говореше за икономическите жертви, пред които американците се изправят на фона на войната с Иран, пише БТА. Още: Тръмп: Няма да атакуваме Иран до междинните избори
Страх от високи цени на горивата
„Помнете, че във връзка с войната това е просто изкуствено повишение, цените са малко по-високи, но това е малка цена, която трябва да се плати“, заяви той тогава. „Това е малка цена за запазване на сигурността на света и на нашата страна. Те биха могли да унищожат някой град. Нека унищожат Лос Анджелис, нека унищожат Сан Диего. Това е много малка цена и всичко това ще приключи съвсем скоро“, допълни той.
Редица политици в Калифорния и останалата част на страната веднага разкритикуваха изказванията му. „Говорех за това, че временното повишение на цената на бензина е малка цена, която си струва да се плати, за да не се сдобие Иран с ядрено оръжие“, написа Тръмп снощи в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.
Trump: The Fake and Artificial News is out there trying to say that I’m inviting the enemy to bomb San Diego and Los Angeles when, in actuality, what I was talking about was that a temporary increase in the price of Gasoline is a small price to pay for Iran not having a Nuclear Weapon and, if you want to see a big price, can you imagine what it would be like if they bombed San Diego and/or Los Angeles? All I was doing was making a comparison between paying a little more, for a short time, for Gasoline, versus the bombing of our Major Cities. Everybody knew that, the Fake News knew it as well, but they continue to go out and say that I am asking the enemy to bomb two Cities that I love. It’s totally clear what I say but, these people are Degenerates, and think they can continuously get away with Fake News!— Clash Report (@clashreport) October 8, 2026
„Ако искате да видите каква би била голямата цена – можете ли да си представите какво би станало, ако бомбардират Сан Диего и/или Лос Анджелис?“, продължи той, като добави, че обича и двата града. А преди това се опита да обясни: "Искате проблеми - да им позволим да ударят Лос Анджелис и Сан Диего. Тогава ще видите проблем" (а не цените на горивата):
Trump on Iran: Let them hit Los Angeles or let them hit a place like San Diego. Let them hit one of our major cities. That's called a problem. https://t.co/cA94NhVnFf— Clash Report (@clashreport) October 8, 2026
Тръмп и преди е омаловажавал опасенията относно разходите за живот, породени от конфликта с Иран, припомня Ройтерс.
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