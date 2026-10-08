"Симптом на тежкото хронично заболяване на здравеопазването": Д-р Константинов за казуса в Пловдив

Случаят в Пловдив е изключително неприятен за цялото общество - и за пациентите, и за лекарите. Той и симптоматичен за състоянието на системата. Отличава се от други подобни случаи, може би по бруталността, защото в много случаи сме виждали източване на ресурси от здравната каса, които обаче не вредят на пациентите директно, докато тук се изнесе информация, която показва груби лекарски грешки, неправилно поведение. Това каза за БНР доктор Стефан Константинов – бивш здравен министър и бивш директор на УСБАЛ по онкология.

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"Следващото, което много ме впечатли е, че това не се случва просто от някой си лекар, в някоя си болница, а това е човек, който учи бъдещите лекари, студентите, който трябва да им преподава как те трябва да се отнасят", добави той.

По думите му големият проблем е, че "случаят е симптом на едно тежко хронично заболяване на българското здравеопазване, което вече се върти четвърт век". "Самата система не просто дава благоприятни условия това нещо да се случва, а всъщност стимулира подобни практики", каза той.

Медикът беше категоричен, че почти няма болница в страната, където да няма подобни практики.