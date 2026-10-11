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Директори против "административния парадокс" 26 октомври: Какво означава "неучебен, но присъствен" ден?

11 октомври 2026, 9:07 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Директори против "административния парадокс" 26 октомври: Какво означава "неучебен, но присъствен" ден?

Понятието "неучебен, но присъствен ден" показва в пълна сила един от големите парадокси и двойни стандарти в родното ни образование, при което за учениците присъствието е по избор, за родителите решението е свободно, но за учителите и директорите организацията и отговорността са задължителни.

Това коментира Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Проф. Михаил Арнаудов", по казуса с обявяванетона деня след президентските избори - 26 октомври, за неучебен, но присествен за учениците ден.

"Според законодателството има учебни и неучебни дни. Има и ваканции, през които учениците не посещават училище. Но когато съчетаем „неучебен“ с „присъствен“, се получава истинско организационно шоу! Ученикът може да присъства в училище, но може и да не присъства. Родителите могат да изпратят децата си на училище, но могат и да не ги изпратят. Могат да ги доведат сутринта и да ги вземат, когато пожелаят. И всичко това без обичайните последици, които съществуват през нормалните учебни дни. Защото в такива дни не се отразяват отсъствия по стандартния ред", поясни Стаматов.

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"Свобода за едните, задължения за другите"

"Но има едни хора, за които денят съвсем не е свободен - учителите и директорите! Те трябва да организират присъствието, да осигурят безопасността, да планират занимания, да разпределят персонала и да поемат отговорността за всяко дете, без предварително да знаят колко ученици действително ще дойдат и колко време ще останат. Това са едни от най-трудните за организация дни в училище. На практика образователната институция е поставена в ситуация да изпълнява една доста несвойствена за нея функция - да се превърне в място за отговорно отглеждане и занимаване на учениците, вместо да изпълнява основното си предназначение - да образова. И тук идва най-големият парадокс. За учениците присъствието е по избор. За родителите решението е свободно. Но за учителите и директорите организацията и отговорността са задължителни. Свобода за едните. Задължения за другите. И цялата тежест отново остава върху училището", написа още Стаматов.

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Според него не може една система едновременно да обявява деня за неучебен, да го определя като присъствен и да очаква от училищата да организират пълноценна дейност при напълно непредвидимо присъствие.

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"Моята позиция е категорична: практиката на „неучебни, но присъствени дни“ трябва да бъде прекратена в обществените училища. Или денят е учебен, с ясни правила, ангажименти и отговорности за всички, или е неучебен. Училището има нужда от ясни правила, а не от административни парадокси, чиито последици винаги се поемат от директорите и учителите. На финала - не е хейт! Размисъл за отговорно мислене!", добави той.

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Президентски избори директори неучебен ден училище Диян Стаматов
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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