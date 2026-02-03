Правилото на трите единици: Лекар със съвет за Световния ден за борба с рака

Д-р Наум Симонски съветва хората да спазват правилото на трите единици по отношение на борбата с раковите заболявания. Съветът си той отправи от ефира на сутрешния блок на бТВ по повод Световния ден за борба с рака, който се отбелязва всяка година на 4 февруари и който цели да овиши осведомеността, да подобри образованието и да стимулира действия срещу раковите заболявания.

"Пациентите трябва да гледат на нас като на хората, към които трябва да се обърнат не в момента, в който имат оплаквания, а да направят профилактика. Трябва да има осъзнаване на всички хора, че профилактиката е много важен момент в откриването на голяма част от заболяванията", смята д-р Симонски.

Правилото на трите единици

Д-р Симонски отбеляза, че пациентите трябва да спазват правилото на трите единици.

Първата единица е веднъж в годината посещавате личния лекар, втората - веднъж годината правите една кръвна картина, а третата при умора, изпотяване и необяснима загуба на тегло, които не отшумяват за седмица, да се потърси специализирана помощ.

"Кръвната картина може да ви донесе повече информация. Към момента може пациентът да няма никакви клинични оплаквания, но от друга страна да е предвестник на оплаквания, които могат да възникнат", обясни още д-р Симонски.