Седмицата на коронавируса: Ковид изчезва, има област с 0 на 100 000 заболеваемост

Преди десетина дни стана ясно - вариантът XBB.1.5 (наречен "Кракен"), който се очаква да предизвика вълна поради данните от САЩ, е в България. Това показа справката от 20 януари на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), която е за периода 9 декември, 2022 година - 11 януари, 2023 година. В нея вече се вижда, че досегашният доминиращ вариант BA.5 и подвариантите му BE.x/BF.x отново отстъпват и делът им от всички секвенирани проби - общо 87, е само 54%, т.е. 13,5% спад.

Какво е "Кракен" - на 4 януари, 2023 година здравният координатор на Белия дом д-р Джа предупреди, че 80% от американците, които вече са прекарали Ковид, вероятно ще се сблъскат с "Кракен". Той предупреди и, че не е ясно дали новият вариант е по-опасен от вече появили се като тежест на заболяването - поне засега няма очевидни такива данни (имаше 16% ръст на хоспитализациите в САЩ в периода 28.12.22 - 03.01.23, но в периода 04.01 - 10.01.23 вече има спад от 12% /5861 хоспитализации/, в периода 11 - 17 януари има нов спад, 17,5% /4897 хоспитализации/, в периода 18 - 24 януари са 4216 т.е. 13,9% седмичен спад - данни CDC, Центрове за контрол и превнеция на заболяванията в САЩ). Явно трябва да мине повече време, за да се появят и анализират съответните данни, но по данни на CDC вече има и видима тенденция на спад в регистрираните нови случаи от 3 седмици насам (295 140 в седмицата до 24 януари, 332 606 случая в седмицата до 18 януари и 438 603 в седмицата до 11 януари). "Кракен" избягва по-добре вече създаден имунитет от други ковид варианти, тъй като се прикрепва по-добре към ACE2 рецепторите на човешките клетки. Поредица от публикации в Twitter на д-р Джа за новия вариант - ТУК! Д-р Джа обаче препубликува статистика и как се разпространява "Кракрен" в САЩ, по данни на CDC, и е видимо, че Източното крайбрежие е основна арена, докато на Запад все още няма такова разпорстранение.

Latest variant update:

- Nationally, XBB.1.5 estimated to account for about half of cases this week

- Notable regional variation, w/ highest levels in the Northeast/Mid-Atlantic but growth across all regions

- Other Omicron subvariants declining

- More at https://t.co/YIeQkH8YmE pic.twitter.com/C3k0PWSIFg