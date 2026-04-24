Археолози откриха 3500-годишни съкровища на гръцкия остров Егина

Гръцкото министерство на културата обяви забележително откритие, направено по време на археологическите разкопки на остров Егина. На древния обект Колона изследователи откриха златно съкровище - комплект златни бижута, датиращи от първата половина на второто хилядолетие пр.н.е. Това откритие отваря нови перспективи за социалната йерархия, търговските мрежи и погребалните обреди в Егейския регион през средната бронзова епоха.

Съкровището, открито на гръцкия остров Егина

Работата е извършена от специалисти от Университета в Залцбург в сътрудничество с Австрийския археологически институт. Артефактите са открити във вътрешността на масивна каменна конструкция близо до отбранителната стена на селището, в така нареченото „ вътрешно предградие“.

Прочетете също: Съкровище за 4,9 милиарда долара: Изследовател твърди, че е открил местоположението на „Американското Ел Дорадо“

Въпреки че почвените слоеве са били нарушени в миналото, предметите са запазени в изключително състояние. Археолозите са открили златни дисковидни висулки, деликатни листни орнаменти и карнеолови мъниста. Наред със златото са открити фрагменти от медни инструменти и метална игла.

Учените предполагат , че тези бижута са били част от богат погребален комплект, принадлежащ на човек с висок социален статус. Въпреки че не са открити цяла гробница или скелетни останки – често срещано явление поради древни грабежи, стилистичното сходство на бижутата с известните „ Съкровища от Егина“, съхранявани в Британския музей, потвърждава принадлежността им към една единствена художествена традиция.

Прочетете също: Откраднатото съкровище на Монтесума: Тайните на изгубеното ацтекско злато

Находката доказва, че преди 3500 години Егина не е била периферно селище, а ключов търговски център. Тъй като златото и карнеолът не са местни материали, тяхното присъствие свидетелства за обширни обменни пътища, които са свързвали острова с континентална Гърция, Цикладите и минойския Крит. Изработката на предметите показва, че местният елит е бил дълбоко интегриран в регионалната система на културен и търговски обмен.

Властите вече са решили да оставят бижутата на острова за подробно проучване. Планиран е металургичен анализ на златото и изотопен анализ на карнеола, които ще помогнат да се определи точният произход на металите и минералите. Освен това, с помощта на микроскоп, учените се надяват да открият следи от органични влакна, които биха могли да обяснят как е била сглобена и носена огърлицата.

Вековният остров Егина се намира в сърцето на Сароническия залив, между Атика и Арголида. Неговата малка площ от 83 квадратни километра се мие нежно от водите на Егейско море. Според легендите, първите, които се заселили по земите му, били мирмидонците - мравки, превърнати в хора по волята на Зевс, които превърнали острова в истинско райско кътче.

Прочетете също: Геолози откриха едно от най-големите съкровища в света, което е опасно за добив: Каква е причината?