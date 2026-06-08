3000-годишният мед, открит в гробницата на Тутанкамон, все още е годен за консумация

Медът, открит в древни египетски гробници, може да остане годен за консумация дори след повече от три хиляди години съхранение. До това заключение стигнаха изследователи, които отдават феномена на уникалните свойства на продукта, съобщава Space Daily.

Медът в гробницата на Тутанкамон

Един от най-известните примери е откритието в гробницата на фараона Тутанкамон, открито от експедицията на археолога Хауърд Картър през 1922 г. Сред погребалните предмети са алабастрови съдове, съдържащи гъсти кехлибарени остатъци, които по-късно са идентифицирани като мед. За разлика от повечето храни, медът има няколко естествени механизма за предпазване от разваляне.

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Основният фактор е изключително ниското съдържание на вода. По време на производствения процес пчелите изпаряват по-голямата част от влагата от нектара, така че бактериите и гъбичките просто не могат да виреят в такава среда. Киселинността на продукта осигурява допълнителна защита. pH на меда е толкова ниско, че повечето вредни микроорганизми не могат да оцелеят в него. Освен това, пчелите добавят към нектара специален ензим, който произвежда малки количества водороден пероксид – естествен антисептик.

Древните египтяни са използвали меда като лекарство. Историците отбелязват, че медът е бил широко използван в древноегипетската медицина. По-специално, той е бил използван за лечение на рани и изгаряния. Известният медицински папирус на Едуин Смит, датиращ от около 1600 г. пр.н.е., споменава меда като една от съставките в лечебните превръзки.

Тайната се крие в запечатаните гробници - условията за съхранение играят също толкова важна роля. Египтяните запечатвали меда в дебелостенни буркани, които били допълнително изолирани с восък, смола и глина. Тъмнината, сухотата и стабилната температура вътре в погребалните камери ефективно създадоха идеална среда за запазване на продукта в продължение на хиляди години.

Учените подчертават, че древният мед наистина се променя с времето. Той потъмнява, кристализира и губи част от аромата и антибактериалните си свойства. Въпреки това, дори след хиляди години, такъв мед остава безопасен за консумация. Според изследователите това прави меда един от малкото продукти в света, които при подходящи условия могат да надживеят цели цивилизации и да загубят практически всичките си основни свойства.

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Още интересни факти за Тутанкамон и неговата гробница

Гробницата на Тутанкамон, изследвана от Хауърд Картър, египтологът, който е нейният откривател. Това откритие се превръща в едно от най-значимите в археологията и историята на Древен Египет.

Тутанкамон е бил фараон от 18-та династия на Новото царство, чието царуване е продължило приблизително от 1332 до 1323 г. пр.н.е. Тутанкамон умира на 19-годишна възраст и дълго време учените не са могли да определят причината за ранната му смърт. Най-достоверната хипотеза е, че фараонът е починал от малария и счупени кости.

До 1922 г. малцина са знаели името на този фараон поради незначителната му роля в историята. Въпреки това, гробницата му е била от особен интерес за египтолога Хауърд Картър. Той е вярвал, че нейната неизвестност може да бъде благодат, увеличавайки шансовете за нейното запазване. В началото на 20-ти век Долината на царете, където се предполага, че е погребан Тутанкамон, се е смятала за напълно проучена. Покровителят и спонсор на Картър, лорд Джордж Карнарвън, съобщава, че е готов да се откаже от проучването на района. Но Картър не се отказва и решителността му се отплаща.

През ноември 1922 г. изследователите успяват да открият неизвестна досега гробница и да я разбият. На един от печатите ѝ е открит надпис с тронното име на Тутанкамон, Небхепруре, което сигнализира за успеха на Картър. На 27 ноември археолозите влизат в първата камера, където веднага са посрещнати от множество древни артефакти. На 29 ноември гробницата е официално открита.

Защо това е интересно за науката? Гробницата на Тутанкамон се състояла от шест основни секции: стълбище, коридор, преддверие, погребална камера, съкровищница и склад, обхващащи обща площ от 106 квадратни метра. Интериорът на всички стаи с изключение на гробната камера бил неукрасен, което отразявало внезапната смърт на фараона, за която е трябвало да се направят бързи приготовления. Стенописите в гробната камера изобразяват етапите на погребално шествие, древноегипетски богове и други ритуални изображения.

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