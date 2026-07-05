Голямата измама от 1945 г.: Бащата на испанската археология е обвинен в лъжа

Историята на Испания е изградена върху откриването на съкровище от златни монети в град Рекополис. Възможно е обаче това откритие да е било фалшификат. Сред археолозите се разрази дебат дали златни монети наистина са открити в известния средновековен испански град Рекополис през 1945 г. Според Le Figaro откритието наскоро е поставено под въпрос.

Лъжата на водещия испански археолог

Наскоро журналисти разкритикуваха водещия археолог на Испания Хуан Кабре за твърдението, че е открил съкровище от 90 златни монети в стените на Рекополис през 1945 г. Две години по-късно археологът почина, но неговото училище остана водещо в Испания.

Съвременните изследователи твърдят, че Кабре всъщност не е намерил монетите. Твърди се, че е извършил измама, която е определила цяла историческа нишка. Фернандо Арсе Сайнс, член на Испанския национален изследователски съвет, нарича находката фалшификат. Като доказателство той посочва несъответствие в датите: твърди се, че 90-те златни монети датират от шести век, докато мястото, където са открити, не е възможно да е построено преди 12 век.

Преди 3200 години: Археолози разгадаха мистерия с най-стария развод в света, довел до политическа криза

Изследователят говори за „историографски катаклизъм“, който подкопава цялата археологическа стойност на обекта. „Въз основа на наличните данни можем да заявим, че е извършена измама. Това съкровище от монети от VI век, скрито в средновековна почва, е като димящ пистолет на местопрестъпление“, твърди Фернандо Арсе Сайнц.

Ученият смята, че откриването на монетното съкровище през 1945 г. е имало за цел да подкрепи политическите амбиции на ерата на Франко: да установи германския произход на испанския народ.

Друг испански археолог, Хорхе Морина, защитава наследството на Кабре: „Как е могъл Кабре да използва 90 златни монети, за да докаже съществуването на Рекополис? Луди ли сме? Той не е бил богат.“ Той вярва, че „бащата на съвременната испанска археология“ е провел „безупречни“ разкопки.

Град Рекополис - какво е известно за него?

Археологическият комплекс се намира на 90 километра от Мадрид. Това е разрушен град от вестготска Испания. Именно откриването на съкровище от монети помогнало за идентифицирането на местоположението на града, основан от крал Леовигилд по време на разцвета на вестготското кралство. Това бил период на просперитет преди арабското завоевание, когато полуостровът бил управляван от потомците на готите.

Междувременно стана ясно по време на разкопки в град Сенон във Франция са открити бронзови и медни монети, датиращи от 3-ти век сл. Хр. Най-малко 25 000 монети са събрани в кани от този период и са заровени в пода на къща. Археолозите са ги открили по време на рутинни разкопки. Откритието доказва, че този регион в североизточна Франция е бил развит много преди пристигането на римската цивилизация в тази част на Европа.

Археолозите са открили следи от древни структури – ями, ровове и дупки за стълбове, които са поддържали дървени стени и глинени конструкции. Това показва, че още преди римската епоха Сенон е бил гъсто населено селище. Това датира от средата на II век пр.н.е., когато регионът е принадлежал на келтски народ, наречен медиоматрици. Тяхната столица е била Диводурум Медиоматрикорум, днес френският град Мец.

Археолози разкриха още една тайна на Древен Египет