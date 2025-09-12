Войната в Украйна:

Хеопсовата пирамида се сдоби със системи за пречистване на въздуха

12 септември 2025, 13:50 часа 226 прочитания 0 коментара
Системи за пречистване на въздуха са инсталирани в камерите на царя и царицата в Хеопсовата пирамида в Гиза, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. Инициативата има за цел да защити последното оцеляло от седемте чудеса на античния свят и да подобри туристическата услуга.

Повече за подобрението

Проектът е осъществен в сътрудничество с една от от водещите японски технологични компании. Системата не само пречиства въздуха, но и намалява нивата на влажност, което предпазва древните стени от ерозия и осигурява по-приятна среда за посетителите.

В ход са предварителни проучвания за инсталиране на пречистващи устройства и в пирамидите на Хефрен и Микерин.

През юли т.г. в трите най-големи пирамиди в Гиза бяха оборудвани с ново, екологично вътрешно осветление в партньорство с испански археолози и инженери.

Източник: БТА

