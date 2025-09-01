"Горящи снаряди и шрапнели": Извънредно положение и евакуация в Западна Либия (ВИДЕО)

Мощна експлозия разтърси района Скеерат близо до индустриалната зона на Мисрата, на около 200 км източно от либийската столица Триполи, съобщи китайската държавна информационна агенция "Синхуа", позовавайки се на либийската телевизия Ал-Масар. Шестима души с леки до средни наранявания са били изпратени в болница за лечение, съобщи говорителят на медицинския център в Мисрата Мохамед Ал-Нихум пред либийската телевизия Ал-Ахрар.

Експлозията засипа близките жилищни квартали с горящи снаряди и шрапнели, което накара властите да евакуират околните райони. Линейки и екипи на гражданската защита се втурнаха на мястото, а силите за сигурност отцепиха пътищата, водещи до мястото.

Националният орган по безопасност на Либия и медицинският център в Мисрата обявиха извънредно положение

#WATCH

Explosions in Libya's Misrata believed to be a possible ammunition depot blasthttps://t.co/PzK4AXbBsr pic.twitter.com/zAq56kwDmg — Libya Review (@LibyaReview) August 31, 2025

Какво е взривено?

Няма официална информация какво точно се е взривило, но в социалните мрежи се твърди, че става въпрос за взрив в склад за боерприпаси. Голяма е вероятността да е точно това предвид информацията за шрапнели и снаряди.

Експерти коментира, че ако този инцидент не подчертае рисковете от складиране на боеприпаси сред цивилни домове, нищо няма да го направи. ОЩЕ: Загинали и ранени след взрив в газопроповод в Египет (ВИДЕО)