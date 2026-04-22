Жълтеникави или снежнобели? Истината за цвета на зъбите, която стоматолозите рядко споделят

Почитателите на историческите драми често се наслаждават на великолепните костюми и декори на екрана. През последните години обаче критиците посочват, че има едно нещо, което веднага разваля историческата достоверност: ослепително белите перфектни зъби на актьорите. Въпреки че през вековете много общества са придавали голяма стойност на белите зъби, ограниченията на предмодерната стоматология са означавали, че нашите предци често са страдали от болезнени и видими кариеси.

Докато съвременните стоматологични практики са спестили на мнозина от нас страданията от най-тежките видове зъбни заболявания, днес хората все още са много загрижени за това колко бяла изглежда усмивката им. Според Американската стоматологична асоциация се очаква американците да похарчат 8,21 милиарда долара през 2026 г. за продукти и процедури за избелване.

Но дали белите зъби всъщност са по-здрави? Стоматолозите казват, че не е задължително.

Всички ли в началото имаме бели зъби?

Не всички зъби са перленобели от самото начало, казва д-р Диана Нгуен, ръководител на катедрата по обща клинична стоматология и доцент в Стоматологичния факултет на Университета на Калифорния в Сан Франциско, пред списанието "Popular Science". "Може да има разлики в оттенъка и причините за това могат да бъдат много. Част от тях са генетични. Част от тях се дължат на това, на което сте били изложени в утробата", обяснява тя. Например, някои лекарства, които майката може да приема по време на бременност, могат да доведат до това детето да има зъби със сивкав оттенък. Често обаче цветът на зъбите е резултат от начина на живот и навиците. Една от причините, поради които зъболекарите приканват пациентите си да се грижат за здравето на зъбите си и да посещават редовно зъболекар, е да се избегне неприятният зъбен камък.

Редовното миене на зъбите и използването на конец за зъби може да помогне на хората да премахнат биофилма, или плаката, от зъбите и да предотвратят втвърдяването ѝ в зъбен камък. Зъбният камък е доста порест и лесно може да поема петна от тютюн, кафе и храна. Той може също да поема вредни бактерии. Зъбният камък не само може да направи зъбите ви да изглеждат обезцветени, но може да увреди венците ви и да причини кариес.

Нездравословни ли са оцветените зъби?

Сивите или оцветени зъби не са непременно болни. Всичко, което може да оцвети бяла тениска, казва Нгуен, може да оцвети и зъбите ви. Това включва вино, кафе и дори подправки. И докато някои хора може да посветят много време и пари на премахването на такива петна, един набор от идеално бели, прави зъби също може да скрие проблеми.

"Повечето кариеси започват между зъбите", обяснява Нгуен. "Обикновено това не е нещо, което можеш да забележиш, когато гледаш усмивката на някого". Кариесите между зъбите не променят видимо цвета на зъба, докато не станат "огромни".

Някои от методите, които хората използват, за да постигнат перленобели зъби, добавя тя, всъщност могат да увредят зъбите. Прекалено силно миене на зъбите и/или използване на абразивни пасти за зъби, като тези на базата на въглен, "може да отстрани здравите слоеве емайл от зъбите ви".

След това идват фасетите. Макар идеята просто да поставите в устата си нещо, което изглежда като перфектни бели зъби, да изглежда примамлива, много хора не осъзнават колко интензивен и инвазивен може да бъде този процес. "Вие механично премахвате зъбна структура – много често здрава зъбна структура – за да залепите нещо изкуствено, а след това се налага да го поддържате през целия си живот", казва Нгуен пред "Popular Science".

Безвредно ли е избелването на зъбите?

За тези, които търсят по-бели зъби, Нгуен казва, че леките до умерени оцветявания често се премахват чрез обичайните процедури за почистване и полиране при зъболекаря.

За по-екстремно избелване, добавя тя, повечето зъболекари ще искат да се фокусират върху здравето, преди да мислят за естетиката. "На пациент с много активни кариеси, които все още не са лекувани, и със силно оцветен емайл, не бих препоръчала веднага да се пристъпи към процедура за избелване", казва тя. "Искам да съм сигурна, че пациентите могат да функционират нормално, да говорят и да се хранят, и че не изпитват болка, преди да се пристъпи към каквито и да било козметични процедури."

Нгуен казва, че разбира защо хората се стремят към перфектни зъби. "Тази идея за перфектната, блестяща, бяла холивудска усмивка – тя съществува отдавна", казва тя. "Но сега имате и социалните медии." Постоянните сравнения в интернет, както и възможността хората да прилагат филтри към снимките на лицата си, означават, че натискът да се покаже перфектна усмивка може да изглежда непосилен.

Никой няма точно същите зъби и Нгуен казва, че всъщност това е нещо добро. "Всяка усмивка всъщност е различна и малко несъвършенство може да придаде повече характер на усмивката."