Какво са яли древните хора в Централна Европа преди повече от 3000 години?

Международен екип от археолози е реконструирал диетата и начина на живот на праисторическите общности в северно-централна Полша, проследявайки промените в продължение на приблизително три хиляди години, от неолита до бронзовата епоха. Това се посочва в статия на SkiTechDaily .

Изследването се основава на анализ на останките на 60 индивида, живели между 4100 и 1230 г. пр.н.е. Този период обхваща ключови етапи в развитието на Централна Европа, по-специално миграцията на степните народи и разпространението на просото като важна култура.

Поради ограничения брой археологически находки, нестабилността на жилищата и липсата на органични материали, учените са използвали съвременни методи, включително радиовъглеродно датиране, анализ на древна ДНК и изучаване на стабилни изотопи на въглерод и азот.

Прочетете също: Археолози: Древните хора в Китай са били значително по-умни

Това позволи не само да се определи времевата рамка, но и да се реконструират хранителният режим, методите на земеделие и дори социалните различия.

По-специално, анализът разкрива, че културата на шнуровата керамика, която е пристигнала в региона около 2800 г. пр.н.е., не винаги е избирала най-плодородните земи. Те често са пасели добитъка си в гори или близо до речни долини. Впоследствие диетата им става по-близка до тази на местните фермери, което може да показва адаптация към новите условия.

Учените обърнали специално внимание на ролята на просото. Въпреки че тази култура бързо се превърнала в основен продукт в Евразия, употребата ѝ варирала значително между различните групи в изследвания регион. Започвайки около 1200 г. пр.н.е., някои общности активно консумирали просо, докато други на практика го игнорирали.

Тези различия са съпътствани от различни погребални практики, което предполага връзка между храненето и културната идентичност.

Прочетете също: Кога хората са проговорили за първи път? Нови генетични улики сочат към преди 135 000 години

Освен това, проучването разкри ранни признаци на социално неравенство. Различните нива на консумация на животински протеини, регистрирани в костни проби, показват, че някои хора са имали по-добър достъп до ресурси.

В резултат на това учените стигнали до заключението, че древните общности в Централна Европа не просто са копирали практиките на други хора, а са формирали свои собствени стратегии за оцеляване и развитие, адаптирайки се към промените в околната среда и социалните условия.

Междувременно археолози откриха сложни праисторически инструменти на археологически обект в Китай е причината учените да преосмислят установените идеи за човешката еволюция. Според The ​​Independent, археологически разкопки близо до язовир Дандзянкоу са разкрили, че древните хора са използвали технологично напреднали каменни инструменти още преди 160 000–72 000 години.

Прочетете също: Археолози откриха скелети на 7000 години с ДНК на неизвестен досега човешки вид