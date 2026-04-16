Къде гравитацията на Земята е най-слаба - там човек тежи с 1% по-малко

Земята не е идеална сфера и масата ѝ е неравномерно разпределена. Това води до значителни вариации в гравитацията по цялата планета. Изследователите са идентифицирали точка на повърхността на планетата, където човек тежи малко по-малко, отколкото където и да е другаде – и тя не е на върха на най-високата планина в света. Изданието Тhe Earth пише за това.

Най-слабата гравитация на Земята

Традиционно се смята, че гравитацията е най-слаба на екватора поради центробежната сила, причинена от въртенето на Земята и най-голямото разстояние от центъра на планетата. Локалните измервания обаче показват съвсем различна картина. Най-ниското гравитационно ускорение е регистрирано на върха Уаскаран в Перуанските Анди.

Там ускорението е приблизително 9,7639 m/s², докато на полюсите тази цифра достига 9,8337 m/s². На практика това означава, че човек с тегло 100 kg на планината Уаскаран технически ще загуби около 1% от телесното си тегло в сравнение с престоя си на арктическото крайбрежие.

Защо се случва това?

Учените обясняват, че гравитацията зависи от три основни фактора: географска ширина (поради въртенето на планетата), надморска височина и плътността на земната кора под краката ви. В случая с Андите, комбинацията от голяма надморска височина и по-рядко плътни скали отдолу създава уникална аномалия.

„Благодарение на комбинацията от сателитни данни на GOCE и топографски карти с висока резолюция, сега виждаме гравитационното поле на Земята в недостъпни досега детайли. Връх Уаскаран се откроява, защото е близо до екватора, но се издига високо в тънката атмосфера“, отбелязва водещият специалист по геодезия Кристиан Герт.

За учените подобни аномалии са нещо повече от просто числа. Те ни помагат да разберем сложни процеси в рамките на планетата: как се движат тектоничните плочи и как се колебаят морските нива. Гравитационните „ями“ и „хълмове“ на картата на Земята сочат към скрити структури в мантията, които са оформили нашия свят в продължение на милиони години.

Учените продължават да анализират данни от експеримента GRACE на НАСА, за да разберат по-добре как неравномерните гравитационни полета влияят върху климата и геоложката стабилност на различните региони. Засега планината Уаскаран остава на първо място сред местата, където гравитацията ни „освобождава“ най-много.

