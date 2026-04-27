Проверявайте колите си! 1,5-метрова змия се скри в двигател, наложи се намеса на полицията

27 април 2026, 11:29 часа 299 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Змия с дължина метър и половина бе хваната от жандармеристи в окръг Тулча в Румъния в двигателя на автомобил. Сигналът е бил подаден на спешния телефон 112 от селището Малкоч в окръг Тулча.

Екипът, пристигнал по спешност на мястото, е открил змия с дължина около 1,5 метра в частта на двигателя при вентилационната решетка. Змията е била хваната и пусната в природата, без да бъде изложен на опасност животът на хора, съобщи снощи Окръжният инспекторат на жандармерията.

От жандармерията препоръчват при подобни случаи да не са правят опити за самостоятелно залавяне на змии, а хората да се обаждат на спешния телефон 112. Препоръчва се също периодична проверка на районите около къщи и автомобили, които са прекарали продължително време в престой.

Елена Страхилова Отговорен редактор
