Неандерталците живели на големи групи – десет пъти по-големи, отколкото се смяташе

За важна особеност на нашия вид се счита изключително високата социалност. Разумният човек е в състояние да поддържа контакт с десетки и стотици други хора, образувайки многобройни съвместно действащи групи. Прието е да се смята, че това е най-важното предимство на нашите предци в конкуренцията за ресурси с други видове хора, преди всичко с неандерталците, чиито групи не надвишавали няколко дузини. Но нова статия, публикувана в списание Science Advances, поставя под съмнение валидността на тези идеи.

Още през 80-те години на миналия век близо до Ноймарк в Германия са открити животински кости и каменни инструменти на около 125 хиляди години – това е много по-рано от появата на първите хора от съвременен тип там. В онази епоха там имало система от езера, край които са живели неандерталци, както и изчезналите вече горски слонове Palaeoloxodon antiquus, чиито размери били почти два пъти по-големи от тези на сегашните африкански слонове. Общо учените открили останките на повече от 70 възрастни животни, натрупани по бреговете на древните езера.

Neanderthals scavenging on straight-tusked elephant carcasses at #PoggettiVecchi The wooden objects found were shorter "digging sticks", but I added a few longer spears for compositional reasons (WIP). https://t.co/SkWkUm4BLc pic.twitter.com/lEXgbSFDta