Огромно яйце на неизвестно същество е открито в Антарктида

23 март 2026, 14:39 часа
Учени изучават уникално гигантско яйце на 68 милиона години, открито в Антарктида. Находката, наречена „Съществото“, преобърна представите на палеонтолозите за размножаването на морските влечуги от мезозойската ера. Огромните размери и структура на яйцето принудиха експертите да преосмислят еволюционните механизми, чрез които гигантските обитатели на древните морета са раждали потомство. Изданието Т4 пише за това.

Мистериозното яйце, открито на Антарктида

Находката е коренно различна от всички други известни яйца от онази епоха както по впечатляващите си размери, така и по химичния състав на черупката. Вкаменелостта с размери 28 на 18 сантиметра визуално наподобява топка за ръгби. Интересното е, че най-големите яйца, известни на науката, са принадлежали на птицата слон, която е изчезнала преди около хиляда години. И въпреки че антарктическото „Същество“ е малко по-малко от нея по размер, то е с около една трета по-голямо по обем от всяко известно нептиче динозавърско яйце.

Изследователите отбелязват, че черупката на находката е без ясно изразени пори, а самата черупка е била изненадващо тънка и мека. Тя не се е разпаднала с времето, а частично се е сгънала навътре, което силно подсказва, че ѝ е липсвал твърдият варовиков слой, характерен за яйцата на птиците. Тъй като яйцата с мека черупка са известни с това, че са трудни за фосилизиране, изследователите предполагат, че рядкостта им в палеонтологичния запис не означава, че не са били често срещани в древността.

Екип от учени, които за първи път описаха подробно яйцето, стигнаха до заключението, че то принадлежи на гигантско морско влечуго, дълго поне 7 метра. Авторите на изследването дадоха на неизвестния вид името Antarcticoolithus bradyi. Откритието дойде като истински шок, защото преди се смяташе, че морски гиганти като мозазаври и плезиозаври изобщо не снасят яйца, а са живородени животни, подобно на много съвременни океански риби.

Въпреки това, учените сега наричат ​​мозазавъра най-вероятния кандидат за ролята на създател на това „Същество“, тъй като това семейство е много по-тясно свързано със съвременните животни, които снасят яйца с мека черупка.

„Това е от животно с размерите на голям динозавър, но изобщо не прилича на динозавърско яйце. Най-много прилича на яйца на гущер и змия, но принадлежи на наистина гигантски роднина на тези животни“, казва д-р Лукас Лежандре от Тексаския университет в Остин пред IFLScience.

Таня Станоева Отговорен редактор
