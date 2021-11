Омикрон – показва ли ни коронавирусът, че ще става по-тежко, защото не подхождаме правилно?

Никой не знае със сигурност. Всъщност никой не може да каже със сигурност кой точно е т.нар. нулев пациент, от коя държава е родом, къде се е заразил с COVID-19, с какъв вариант на коронавируса се е заразил първоначално и как този вариант е еволюирал до Омикрон - дали директно от нулевия пациент, дали от малка група хора, които нулевият пациент е заразил и от по-голяма общност. Но първите изказани хипотези са, че е възможно да е станало дори от един човек - такъв, който страда от друга болест (може би дори не една), която буквално е разрушила имунната му система и щом коронавирусът е попаднал в този организъм, той е имал достатъчно време да мутира и да се превърне в това, което сега тревожи светът. Описан от науката случай как коронавирусът мутира по този начин - ТУК! Затова и най-популярната научна хипотеза е, че Омикрон се е развил при човек (или хора), които са ХИВ-позитивни или болни от СПИН.

В тази връзка здравните власти в Ботсвана изрично подчертаха, че първите 4 установени случая на Омикрон в тяхната държава са при изцяло ваксинирани срещу COVID-19 хора - при това и четиримата са чужденци, които са влезли в Ботсвана като част от дипломатическа мисия. Въпросните четирима души са напуснали Ботсвана, но контактите им на ботсванска територия се проследяват и тестват и досега (към 26.11.21) нито един не е с положителен тест за коронавирус. Само че потвърждаването на варианта става с геномно секвениране, което е по-трудно технологично и се прави за много малък брой потвърдени с PCR или антигенен тест случаи т.е. въпросните четири случая с много голяма доза вероятност всъщност не са първите с Омикрон, а са едни от първите официално установени. Но много западни медии излязоха със заглавия "Ботсванска мутация" т.е. внушението е, че първо Омикрон е открит там.

