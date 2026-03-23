Откриха кожа на влечуго на 300 милиона години в САЩ: Какво означава това?

Палеонтолози откриха най-старата известна фосилизирана кожа на влечуго в пещерата Ричардс Спър в Оклахома, САЩ, чиято възраст се оценява на 289 милиона години. Това съобщава изданието „ Индиан Дифенс Ривю“.

Значението на това откритие

Откритият фрагмент е много малък - приблизително с размерите на нокът и изключително тънък. Микроскопският анализ обаче разкри люспи и гънки. Структурата им е подобна на кожата на съвременните крокодили, което може да показва запазването на определени характеристики в продължение на стотици милиони години.

Учените подчертават, че вкаменелостите от меки тъкани са изключително редки. За разлика от костите или зъбите, кожата се разлага бързо след смъртта на организма. В този случай условията на околната среда са изиграли решаваща роля. Утайката в пещерата е била наситена с въглеводороди - вещества на петролна основа, които са създали защитен слой около останките и са ограничили достъпа на кислород и вода. Освен това, процесът на разлагане е бил забавен от ниските нива на кислород в определени зони на пещерата.

Анализът на пробата показва, че ранните влечуги вече са имали водоустойчиви люспи. Тази структура на кожата е била важна за задържане на влагата в тялото и предпазването му от изсъхване. Това е бил един от ключовите фактори, позволили на гръбначните животни най-накрая да се установят на сушата.

Водещият автор Итън Д. Муни, докторант в Университета на Торонто в Мисисага, споделя, че подреждането на люспите в редове с подвижни области между тях предполага комбинация от гъвкавост и защитни функции на кожата, което предполага ранни адаптации към земна среда.

Същевременно изследователите подчертават, че наличието на въглеводороди в пробата е затруднило подробния химичен анализ на тъканите. Въпреки това получените данни са били достатъчни, за да се направят заключения за структурата на кожата и нейните функции.

Фрагментът е намерен без прилежащ скелет, така че все още не е възможно окончателно да се идентифицира видът. Учените предполагат, че може да принадлежи на влечугото Captorhinus aguti, което е живяло в района по това време.

„Бъдещите изследвания ще се фокусират върху комбинирането на фрагмент от кожа с пълен скелет, което ще помогне на изследователите да разберат по-добре как са еволюирали ранните влечуги и как кожата им се е променяла с течение на времето. Чрез свързване на характеристиките на кожата със скелетните характеристики, учените могат да създадат по-пълна картина на ранния живот на амниотите на сушата“, се казва в материала.

