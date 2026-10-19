Проучване: 83% от жените в менопауза не получават подкрепа

83,7% от жените в пери-, менопауза и постменопауза са се консултирали с лекар, но само една от всеки пет е получила подкрепа и обяснения за промените, които преживяват. Освен това, 80% от анкетираните жени са изразили желание лекари от различни специалности да работят заедно, но само 8% от жените са получили комплексна помощ. Това показват резултатите от проучване на Femtech Force и проекта „Всичко е различно: Менопауза, медицина, базирана на доказателства, подкрепа“, посветено на Световния ден за осведоменост за менопаузата, отбелязан на 18 октомври, предаде "Гласная".

Игнориране: Мъжете получават диагнозата за 2 години, жените чакат 16

Проучването

В проучванията са участвали 1366 рускоезични жени от цял свят, 118 лекари и 129 специалисти, предоставящи психологическа и друга подкрепа. Авторите са изследвали трудностите, пред които са изправени жените по време на менопаузата, и готовността на специалистите да се справят с този проблем. Според проучването, на жените им липсва надеждна информация, подкрепа и координирана работа между лекарите. Специалистите често изследват тази тема по собствена инициатива и според авторите на изследването липсва систематичен подход за подпомагане на жените в пери- и менопауза както в държавните, така и в частните здравни заведения.

Още: При стартирала наказателна процедура срещу България: Законът за равнопоставеност на жените и мъжете мина и през комисия

Жените също не винаги получават необходимата им подкрепа от психолози. Според анкетираните специалисти, 74% от техните клиентки в пери- и менопауза рядко или никога не обсъждат тази тема в терапията.

Промени

Менопаузата не е просто спиране на менструацията. Тя е свързана с възрастови промени във функцията на яйчниците и обикновено настъпва между 45 и 55 години. Менопаузата се потвърждава след 12 месеца без менструация, освен ако няма друга причина. Пери- и менопаузалният преход може да продължи няколко години и да бъде съпроводен от различни промени в благосъстоянието. Жените могат да изпитват горещи вълни, нарушения на съня, умора, тревожност, промени в настроението, затруднения с паметта и концентрацията, промени в менструалния си цикъл и вагинална сухота и дискомфорт. При някои симптомите са едва забележими, докато при други те значително влияят на ежедневието.

Българките са едни от най-заетите в ЕС: Мъжете обаче са по-добре заплатени