Учени откриха зловещи червеи в дълбините на Индийския океан

На големи дълбочини близо до остров Рождество и Кокосовите острови в Индийския океан, учените са открили нов род бентосни червеи с необичайни структури, наподобяващи смукатели. Резултатите от проучването са публикувани в списанието „Records of the Australian Museum“.

Откритието на учените

Това са така наречените червеи-спагети от семейство Terebellidae. Те обикновено живеят в защитни тръбички на морското дъно и изпъват дълги, тънки пипала, за да събират органични частици от околните седименти.

Новият род, наречен Terebellosuctoria, се характеризира с модифицирани възглавнички от долната страна на тялото си, които образуват структури, подобни на смукалки. Тази анатомия не е била наблюдавана преди това при никой друг известен род от тези червеи.

„Именно подобната на смукало структура прави този нов род толкова интересен и уникален“, обяснява Олена Куприянова, морски зоолог в Австралийския музей, която стана първият автор на изследването.

Пробите са събрани по време на експедиции от австралийския изследователски кораб Investigator през 2021 и 2022 г. Учените са изследвали подводни планини близо до остров Рождество и Кокосовите острови.

Два необичайни вида са открити на дълбочина от 467 до 674 метра. След като извадили червеите от защитните им тръбички, изследователите забелязали необичайни образувания, подобни на смукалки, по предната част на сегментираните им тела.

По-нататъшното секвениране на ДНК показва, че това не са просто два нови вида, а отделен, досега неизвестен род. Новите видове са наречени Terebellosuctoria jimii и Terebellosuctoria keelingensis.

Трети вид е бил открит преди това близо до Япония. Червей, открит преди това на дълбочина 843 метра край бреговете на Япония, също беше класифициран като нов род.

През 2025 г. е описан като Lanice spongicola, но изследователите не са успели да го поставят точно сред сродните видове. ДНК анализът показва връзка с родовете Lanice и Loimia, но необичайната му анатомия не позволява окончателното му причисляване към някой от тях.

След като сравнили японския екземпляр с червеи от Индийския океан, учените го прехвърлили в нов род - Terebellosuctoria spongicola.

Учените също така получиха представа за евентуалното предназначение на мистериозните „вендузи“. Японският екземпляр използвал тази структура, за да се прикрепи към вътрешната повърхност на тръба, разположена върху дълбоководна гъба. Изследователите предполагат, че това може да помогне на червеите да се задържат на места, където има малко рохкави дънни утайки.

Дали австралийските видове използват смукателните си по същия начин, все още не е известно. Общо в новата работа учените описаха седем нови вида анелиди - два вида червеи-спагети и пет други вида.

Според Куприянова, стотици или дори хиляди екземпляри могат да бъдат събрани по време на една експедиция, а пълното им изучаване и описание често отнема години.

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