Синьо пространство: Мястото, където ще живеете по-дълго

Морето лекува душата, но наскоро се оказа, че има своите неоспорими ползи и за физическото ни здраве - особено, ако живеете на приблизително 50 км от морския бряг. Ново проучване на изследователи от Университета на щата Охайо установи, че хората, които живеят на около 48 километра от бреговата линия, могат да се радват на по-дълъг живот от тези, които живеят в градове близо до реки или езера.

Изследването

Изследването разглежда данни от повече от 66 000 преброявания в САЩ. Изследователите сравнили средната продължителност на живота на хората въз основа на това колко близо живеят до различни видове водни басейни: океани, реки, езера и други вътрешни водоеми.

Те открили, че хората, които живеят близо до океан или залив живеят по-дълго. Средно тези крайбрежни жители са живели с повече от година по-дълго от националната средна продължителност на живота от 79 години. Хората в градовете, разположени в близост до вътрешни водни басейни, като големи езера или реки, всъщност са имали по-кратка средна продължителност на живота – обикновено около 78 години, предаде БГНЕС.

Важни фактори

Водещият учен в изследването д-р Джианьонг обясни, че тази разлика в продължителността на живота вероятно се дължи на комбинация от много фактори. Жителите на крайбрежните райони често се ползват по-хладен и стабилен климат, по-чист въздух и повече възможности за дейности на открито като разходки или плуване. Тези райони също може да имат и по-добър обществен транспорт и по-високи средни доходи. Всички тези фактори могат да помогнат на хората да останат по-здрави и да живеят по-дълго.

Замърсяване и бедност

За разлика от тях, градските райони в близост до реки или езера могат да се сблъскат с проблеми като по-високи нива на замърсяване, бедност, по-малко безопасни открити пространства за упражнения и по-голям риск от наводнения. Тези предизвикателства могат да обяснят защо животът в близост до вътрешни водоеми не предлага същите ползи за здравето като животът в близост до морето.

Яни Цао, постдокторант, който също е работил по изследването, отбеляза, че температурните разлики са особено важни. Крайбрежните райони обикновено имат по-малко изключително горещи дни и по-ниски максимални температури, което може да намали здравословните проблеми, свързани с жегата.

Синьо пространство

Идеята, че животът в близост до вода – наричана още „синьо пространство“ – е полезен за здравето, не е нова. По-ранни проучвания показват, че хората, които живеят в близост до вода, са по-активни, имат по-ниски нива на затлъстяване и по-добро сърдечно здраве. Но това е първото голямо изследване, което показва, че видът на водата и средата, в която живеете, имат голямо значение за продължителността на живота. Д-р Джианьонг заяви, че е бил изненадан от размера на разликата между жителите на крайбрежните и вътрешните райони. „Мислехме, че всички видове сини пространства могат да предлагат ползи, но се оказва, че животът на крайбрежието наистина се откроява“, каза той.

Снимки: iStock