Учени откриха следи от древни „картечни“ удари по стените на Помпей

В Помпей са открити останки от битка, разиграла се век преди разрушението на града от изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр. Екип от италиански изследователи е открил доказателства за използването на високотехнологично оръжие по време на обсадата на Сула. Някои експерти го сравняват с древна картечница.

Северните стени на Помпей носят множество следи от битки. Учените обаче са изследвали предимно големите, кръгли вдлъбнатини, оставени от гюлета. Малките, квадратни дупки са били считани за признаци на износване и са привличали малко внимание.

Прочетете също: Археолози откриха древен графит в Помпей, който досега е бил незабелязан

Авторите на нова научна статия предполагат, че те са създадени от полиболус – оръжие, способно бързо да изстрелва множество снаряди. За да проверят идеята си, изследователите създадоха 3D модели с висока резолюция на дупките, използвайки лазерно сканиране и фотограметрия. Те са анализирали точната дълбочина, ширина и форма на ударите. Учените стигат до заключението, че следите от ударите са в резултат от високоскоростно превозно средство, а не от преносимо оръжие.

Цифровите данни, получени в изследването, са сравнени с гръцки инженерни чертежи от 3 век пр.н.е., които описват механиката на полиболите. Учените са съпоставили ветрилообразния модел по стените с механичното движение на полиболите, описано в документите, като по този начин доказват използването на древната „картечница“ по време на обсадата на града от Луций Корнелий Сула, съобщава Phys.org.

Археолози откриха тайно стълбище в Помпей: Докъде води то?

Погребан под слоеве вулканична пепел от изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., градът остана скрит почти 1500 години. През 1599 г. архитектът Доменико Фонтана случайно попада на Помпей, докато копае водопроводен тунел.

Тази случайна находка разкрива един от най-значимите археологически обекти в света. Вулканичната пепел е съхранила сгради, артефакти и дори хора, като по този начин предоставя невероятна картина на римската цивилизация.

Надписите по древните стени на Помпей показват, че жителите са искали да оставят своя отпечатък. При разкопките са открити над 11 000 примера на графити. Но те не са рисували графити само по фасадите на сградите – правили са го и в собствените си домове.

При изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр. Помпеи е покрит с 4 до 6 метра (13 до 20 фута) вулканична пепел. Пепелта е запазила града толкова добре, че археолозите дори са открили 81 овъглени хляба.

Прочетете също: Римляните се завърнали в Помпей след изригването на Везувий