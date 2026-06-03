Усеща се като токов удар: Това е най-опасното дърво в света, отровата му може да причини месеци страдания

Дървото гимпи-гимпи (Dendrocnide moroides), известно още като „жилещото дърво“, расте предимно в австралийските дъждовни гори и на пръв поглед изглежда напълно безобидно. Учените обаче го смятат за едно от най-опасните растения в света поради изключително болезнената му отрова, която може да причини страдание в продължение на месеци или дори години.

Най-опасното дърво в света

Според Discoverwildlife, това дърво достига максимална височина от около 10 метра, а мелодичното му име идва от езика на местното население Губи-Губи, живеещо в югоизточен Куинсланд. В публикацията се отбелязва, че е най-добре да не се приближавате до това дърво. Стволът, листата и плодовете му са покрити с малки власинки, които при допир инжектират токсин в кожата, причинявайки силна пареща болка, която може да продължи няколко дни, седмици или дори по-дълго.

Един от първите хора, документирал ефектите от дървото гимпи-гимпи, бил пътният инспектор А. С. Макмилан. В писмо, написано през 1866 г., той съобщава, че конят му „е бил изгорен от това растение, полудял е и е умрял в рамките на два часа“.

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През 1963 г. служителят по опазване на околната среда Ърни Райдър е ударен в лицето и торса от клон от това дърво. По-късно той съобщава, че болката е продължила две години, наричайки я „десет пъти по-силна от всичко, което някога е изпитвал“.

Ентомологът Марина Герли описва болката като усещане „като да те удари едновременно токов удар и да се изгориш“. Известни са и случаи на изследователи, развиващи тежки алергични реакции след продължителен контакт с дървото.

Проучване, публикувано през 2020 г., сравнява токсини от растения от рода Dendrocnide с невротоксини, открити в отровата на паяци и конусовидни охлюви. Престоят близо до него представлява опасност дори когато не се докосва. Вдишването на неговите токсични власинки може да причини респираторни усложнения, съобщава изданието.

Парещото дърво е в списъка с застрашени видове. То е най-известно с изключително фините си, жилещи власинки, които покриват цялото растение. Всяка част на дървото, от сърцевидните му листа до стъблото и розовите или лилави плодове, е покрита с остри, фини власинки. Най-малкото докосване освобождава мощен невротоксин, причиняващ мъчителна болка.

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Австралийската професорка Марина Харли, която изучава растението от близо тридесет години, знае най-много за Dendrocnide moroides. Тя също се е сблъсквала с изгаряне от дървото, при това неведнъж. Още по-забележително е, че тази абсолютно безстрашна жена отива като на разходка в гори, в които растат тези дървета и освен това се опитва да ги предпази от изчезване с всички сили. Първото ѝ преживяване е и най-болезнено. Наложило се е дори да бъде хоспитализирана.

„Ужилването е най-лошата болка, която можете да си представите. Все едно да ви залеят с гореща киселина и да ви удари токов удар“, казва Марина.

Въпреки това, тя може да се счита за късметлийка. Харли събира истории за ужилени хора и вече е натрупала десетки свидетелства. Например, австралийски войник на име Сирил Бромли разказва как е успял да падне в храсталак по време на тренировка по време на Втората световна война и в крайна сметка е прекарал три седмици в болнично легло. Всички лечения са били неефективни.

През 1963 г. Ърни Райдър е ужилена по лицето и торса от листо. Тя описва болката по следния начин:

„В продължение на два или три дни болката беше почти непоносима. Не можех да работя или да спя, след това още около две седмици болката беше интензивна. Паренето продължи две години, повтаряйки се всеки път, когато вземах студен душ. ... Няма нищо, което да се сравни с това; десет пъти по-лошо е от всичко друго“.

Всъщност, парещата болка е толкова силна, че някои хора, ужилени от това самоубийствено растение, са се опитали да се самоубият, за да избегнат болката. Ужилването от гимпи-гимпи често се описва като „най-ужасната болка, която можете да си представите“. Болезненото усещане за изтръпване трае от няколко часа до един или два дни. Дори по-късно болката може да се повтори, когато увредената част бъде докосната, изложена на вода или подложена на температурни промени.

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