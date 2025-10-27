Кюстендил отбеляза 35 г. дипломатически отношения с Израел

Кюстендил – градът на Димитър Пешев, отбеляза 35 години дипломатически отношения между България и Израел с две вдъхновяващи културни събития По повод 35-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Израел, кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов даде началото на две значими културни прояви, които събраха представители на местната власт, изкуството и дипломатическия корпус.

„За мен е чест Кюстендил да бъде домакин на културни събития, които носят духа на приятелството и хуманността. Нашият град винаги ще бъде символ на доблест и човечност – на силата на българския дух, олицетворен от Димитър Пешев“, каза кметът.

Честванията започнаха с откриването на изложбата на Зои Север – „Израел от сапфир и злато: Приказка за два града“ във фоайето на Общинския театър. Малко по-късно в Худо-жествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“ израелската пианистка Дорел Голан изнесе изключителен самостоятелен рецитал. „Изключително съм щастлив, че Кюстендил е домакин на изложба, която символично свързва нашия град и държавата Израел“, каза по време на откриването председателят на Общински съвет Димитър Велинов. Той благодари на посланика на Израел Н. Пр.Йоси Леви Сфари за доверието и посочи, че именно такива събития изграждат мостове между народите и утвърждават приятелството между България и Израел.

От своя страна Н. Пр. Йоси Леви Сфари изрази признателност към жителите на Кюстендил и подчерта, че за Израел този град има особено значение:

„Ние никога няма да забравим, че именно личности от Кюстендил – градът на Димитър Пешев , се противопоставиха на депортирането на българските евреи. За нас това е място на памет, доблест и човечност.“ Вечерта завърши с концерт на пианистката Дорел Голан, чието изпълнение събра в едно музика, емоция и посланието, че езикът на изкуството и човечността е универсален и вечен.