Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 в Кюстендил

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ - Младен Стоянов Ризов

ГЕРБ - Петър Георгиев Паунов

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - Йордан Каменов Тодоров

5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ - Катя Костова Николова

16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - Стоян Иванов Иванов

26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ - Огнян Огнянов Атанасов

28. ЛЕВИЦАТА! - Юрий Методиев Хранов

42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Мира-Йоанна Миркова Атанасова

61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) - Здравко Стойнев Милев

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Кристиян Георгиев Иванчов

Кандидати за общински съветници

АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

101. Младен Стоянов Ризов

102. Йордан Захариев Чипев

103. Владислав Димитров Харалампиев

104. Кирил Спиров Сираков

105. Кирил Драганов Михайлов

106. Даниел Владимиров Испорски

107. Виолета Генчова Райкова

108. Венцислав Евгениев Крумов

109. Томислав Христофор Скандалиев

110. Кирил Райчов Христов

111. Емилия Тончева Костадинова

112. Алексей Викторов Ершов

113. Емилия Иванова Димитрова

114. Мирослав Стоянов Георгиев

115. Красимир Пенев Митов

116. Станислав Павлов Стоянов

ГЕРБ

101. Петър Георгиев Паунов

102. Михаела Ясенова Крумова

103. Иван Манолов Андонов

104. Маргаритка Йонева Цекина

105. Георги Петков Петров

106. Васил Калоянов Василев

107. Евгени Симеонов Серафимов

108. Валери Миланов Йовев

109. Евгени Станойков Йорданов

110. Йордан Иванов Ангелков

111. Асен Иванов Динчев

112. Силвия Иванова Янакиева

113. Красимир Любомиров Петров

114. Росен Асенов Димитров

115. Румен Кирилов Гогов

116. Кирил Здравков Цонев

117. Иван Денчев Коларов

118. Мая Боянова Станойкова - Илиева

119. Владислав Руменов Паунов

120. Даниел Венциславов Младенов

121. Реонита Иванова Йорданова

122. Йордан Георгиев Петров

123. Спиридон Драганов Лещански

124. Чавдар Тончев Ненов

125. Георги Йорданов Джоглев

126. Маргарита Исталиянова Вангелова

127. Ясен Георгиев Ангелов

128. Адела Руменова Димитрова

129. Александър Георгиев Митков

130. Галина Крумова Миленкова

131. Людмила Георгиева Пухова

132. Станислав Любенов Малинов

133. Петя Иванова Христова

134. Георги Емилов Бакалски

135. Бойко Костадинов Соколовски

136. Милен Благовестов Порожанов

137. Миглена Димитрова Николова

ГЛАС НАРОДЕН

101. Кирил Йорданов Станчев

102. Камелия Пламенова Борисова

103. Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

104. Кирил Василев Кирилов

105. Александър Емилов Ханджийски

106. Георги Николаев Ганев

107. Антон Ивов Антонов

108. Валентин Стоянов Темелков

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

101. Йордан Каменов Тодоров

102. Бойко Любомиров Клечков

103. Лилия Георгиева Чингарска-Димитрова

104. Десислава Георгиева Разсолкова

105. Христо Сашов Цуцумански

106. Елица Руменова Панева

107. Севделин Първанов Атанасов

108. Стефан Любомиров Георгиев

109. Любослав Любомиров Ковачки

110. Георги Давидков Георгиев

111. Крум Кирилов Григоров

112. Даниел Стойнев Григоров

113. Василка Цветанова Кръстева

114. Симона Росенова Василева

115. Роза Тончева Исионова-Станкова

116. Григор Димитров Велинов

117. Людмил Василев Стоянов

118. Александрина Юриева Стоилова

119. Павел Цонев Григоров

120. Мариана Илиева Христова

121. Станислав Зиновиев Илиев

122. Емилия Соколова Христова

123. Георги Йорданов Георгиев

124. Крум Емилов Ненов

125. Мариана Асенова Мицова

126. Ангел Димитров Боцев

127. Даниела Райчова Алексова

128. Стоян Симеонов Ръждавички

129. Любомир Методиев Пенев

130. Мирослава Георгиева Костадинова

131. Антоанета Асенова Ченалова

132. Венетка Йорданова Карпузова

133. Ясен Евтимов Стипцарски

134. Миролюб Николаев Кесев

135. Венелин Кръстев Енчев

136. Силвия Сашева Митева

137. Мирослав Сашов Александров

3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

101. Емил Димитров Нейков

5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

101. Катя Костова Николова

102. Йорданка Стефанова Димитрова

16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

101. Стоян Иванов Иванов

102. Боян Георгиев Милушев

103. Иван Валентинов Мушев

104. Йордан Георгиев Лазаров

105. Борислав Христов Георгиев

106. Владимир Михайлов Давидков

107. Димитър Симеонов Гонев

108. Димитър Боянов Коцев

109. Венелин Евлогиев Дюлгерски

110. Кирил Иванов Боцев

111. Красимир Василев Пашев

112. Красимир Цветанов Цветков

113. Силвия Николова Петрова

114. Мария Владимирова Комитска

115. Марияна Димитрова Даскалова

116. Иван Валентинов Миленков

117. Олег Мирчов Иванов

118. Живко Иванов Неделчев

119. Мартин Бойчов Димитров

120. Гергина Благоева Гергинова

20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

101. РОСЕН РАДЕНКОВ ДИМИТРОВ

102. ДИМИТЪР ИВАНОВ СОКОЛОВ

103. ЕЛЕОНОРА ЧАВДАРОВА ЧАВДАРОВА

104. ВЕСЕЛКА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЙСКА

105. АДРИАНА КРУМОВА КРУМОВА

106. ВАЛЕНТИНА ДАНЧЕВА НИКОЛОВА

107. КРАСИМИР ИВОВ МАЗНЕВ

108. ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА НИКОЛЧОВА

109. АНТОНИО ИВАНОВ ЗЛАТКОВСКИ

110. ТЕОДОСИЙ БОГДАНОВ СТОЯНОВ

111. МИХАЕЛА ЕМИЛОВА СТОЙЧЕВА

21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

101. МИЛЕН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

102. БОГОМИЛ СЛАВЧЕВ СЛАВОВ

103. ЛЮБЧО ДРАГАНОВ ВЪРБИЧКИ

104. РУМЕН ЛЮБЕНОВ ЗЛАТКОВСКИ

105. МАРИО ИВАНОВ ЯНЕВ

106. ОЛЯ КРАСИМИРОВА ТОШЕВА

107. МАРИЯНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

108. КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ

109. ВАСИЛЕН ЙОРДАНОВ КРУМОВ

110. ВАСИЛ СТОЙОВ СТОЯНОВ

111. МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ТЕРЗИЙСКИ

112. ДЕНИСЛАВА ДРАГОМИРОВА КРУМОВА

113. КРАСИМИР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

114. СТАНИМИР АТАНАСОВ ГЕРГОВ

26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

101. Огнян Огнянов Атанасов

102. Димитър Евстатиев Велинов

103. Андрей Иванов Димитров

104. Константин Димов Дингозов

105. Станислав Кирилов Андонов

106. Камелия Милчова Гребенарова

107. Иван Василев Иванов

108. Милена Емилова Ангелова

109. Валентин Георгиев Рашев

110. Александър Владимиров Ангелов

111. Стоян Кирилов Стоилов

112. Светослав Димитров Грозданов

113. Елена Александрова Манчева

114. Румен Тончев Миланов

115. Николай Петров Котев

116. Александър Ангелов Попов

117. Михайл Любенов Марковски

118. Деница Цветанова Георгиева

119. Божидар Добринов Кадийски

120. Светослав Юриев Джонев

121. Велизар Александров Райчов

122. Ивета Красимирова Николова

123. Ирина Евгениева Петрова

124. Искрен Йорданов Милошов

125. Камелия Младенова Анева - Андонова

126. Милена Петкова Стоименова

127. Надка Иванова Вучкова

128. Ваня Петрова Ризова - Салтирова

129. Вероника Кирилова Борова - Спиридонова

130. Олег Кирилов Кръстев

131. Костадин Павлов Павлев

132. Илхан Юкселов Зекиев

133. Йордан Борисов Янев

134. Заличен

135. Олга Анатолиевна Васева

28. ЛЕВИЦАТА!

101. ЮРИЙ МЕТОДИЕВ ХРАНОВ

102. ВАЛЕРИ РАЙЧОВ ЯНЕВ

103. АНИТА КАМЕНОВА ПЕШЕВА-ПЕНЕВА

104. МИЛЕНА РАЙЧОВА ГЕОРГИЕВА

105. ДЖОАНА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА

106. МАРТИН БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ

107. МАРИЯ ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА

108. ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДВОЯЧКИ

109. ЯВОР ЯНЧОВ СПИРИДОНОВ

110. БОЯН БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ

111. АНИ МАРИНОВА УЗУНОВА

112. КРАСИМИР РАЙЧЕВ АНАНИЕВ

113. ГАБРИЕЛА СЛАВИЕВА БОРИСОВА

114. ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА-НЕСТОРОВА

115. КОНСТАНТИН РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

116. ДЕНИСЛАВА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

117. АНЖЕЛИНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

118. ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ СЛАВКОВ

119. Заличен

120. ИВО СТАНИМИРОВ БАРБУТСКИ

121. ВЕЛИЗАРА ИВАЙЛОВА СТЕФАНОВА

122. ОГНЯН ЛЮБЕНОВ ПЕШЕВ

123. СИЛИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

124. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА

125. МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ МЕТОДИЕВ

126. АНЕТКА РАДКОВА ТОДОРОВА

127. СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА СЛАВОВА

128. КРУМ РУМЕНОВ КРУМОВ

129. ВЕНЦЕСЛАВ ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ

130. КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

30. НИЕ ИДВАМЕ

101. Любомир Иванов Стойков

102. Владислав Иванов Славчов

103. Радослав Кирилов Георгиев

104. Любка Иванова Пандурска

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

101. Мира-Йоанна Миркова Атанасова

102. Цветомира Стефанова Маринова

103. Владислав Кирилов Лехчански

104. Росица Стойнева Борисова

105. Драгомир Димитров Максимов

106. Денис Росенов Шляпарски

107. Мартин Василев Маринков

108. Красимир Стоянов Велинов

109. Кирил Боянов Велинов

110. Мария Димитрова Пармакова

111. Бисер Иванов Миладинов

112. Йордан Сергиев Маноилов

113. Татяна Костадинова Спасова

114. Константин Стоянов Костов

57. Движение за права и свободи – ДПС

101. Николай Георгиев Златарски

102. Христо Иванов Христов

103. Габриела Руменова Стоянова

104. Катрин Йорданова Лазова

105. Елена Миткова Иванова

106. Калояна Русева Георгиева

107. Теменужка Петрова Стефанова

108. Боряна Николова Мирчева

109. Татяна Грозданова Андонова

110. Юри Андонов Пашев

111. Иван Валентинов Дудушки

112. Светлана Иванова Точева

113. Елена Борисова Манова

114. Мартин Руменов Стоянов

115. Паоло Миленов Петков

61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

101. Здравко Стойнев Милев

102. Иван Порфиров Мишков

103. Иго Боянов Игов

104. Йордан Николов Костадинов

105. Тошо Иванов Мухтанов

106. Камен Димитров Алексиев

107. Антонио Ангелов Николов

108. НИКОЛИНА СТОЙОВА ИВАНОВА-ТИКВАРСКА

109. Росен Иванов Стоилов

110. Николай Валериев Николов

111. Кирил Василев Тодоров

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

101. Кристиян Георгиев Иванчов

102. Любомир Венцеславов Терзийски

103. Андрей Методиев Миленков

104. Димитър Йорданов Моралийски

105. Илиян Митков Фусков

106. Николай Борисов Стамов

107. Николай Аделинов Брънзалов

108. Росен Димитров Борисов

109. Мария Валериева Зарева - Йорданова

110. Николай Георгиев Стоянов

111. Магдалена Димитрова Илиева - Русимова

112. Красимира Христова Мачикова

113. Соня Росенова Владимирова

114. Георги Илиев Георгиев

115. Людмила Григорова Григорова

116. Антон Сталинов Георгиев

117. Анита Георгиева Спасова

118. Любомир Евгениев Иванов

119. Галя Методиева Георгиева

120. Николай Василев Николов

121. Владислав Здравков Йорданов

122. Василена Георгиева Георгиева

123. Георги Григоров Атанасов

124. Димитър Вихъров Табачки

125. Ангел Весков Добрев

126. Илиан Станиславов Илиев

127. Александър Петров Георгиев

128. Кирил Михайлов Бачев

129. Алекс Асенова Точева

130. Василен Крумов Димитров

131. Антон Георгиев Гюргин

132. Живко Кирилов Живков

133. Христомир Любомиров Ников

134. Тони Якимов Лучански

135. Теменужка Мирчова Банкова

136. Виктория Стоянова Анчева

137. Емил Тонев Димитров