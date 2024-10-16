Браво! Радослав Росенов и Уилиам Чолов осигуриха медали на България от Европейското (СНИМКИ)

Радослав Росенов и Уилиам Чолов осигуриха първи медали за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. В зала „София“ двамата родни представители се класираха за полуфиналите след категорични победи с 5:0 съдийски гласа.

Росенов и Чолов си гарантираха поне бронз от Европейското

В категория до 60 килограма Росенов не остави шанс на Руслан Гадиров (Азербайджан). Българинът, който е девети от Олимпийските игри в Париж 2024, доминираше на ринга и стигна до успеха с 5:0. За място на полуфинала нашият състезател ще премери сили с Томислав Джинович (Черна гора).

ОЩЕ: Съперникът на Кубрат Пулев се сравни със Спиди Гонзалес

Радо Росенов донесе първи медал за България от Европейското 🇧🇬✨🔥 Радослав Росенов осигури първия медал за България от... Posted by Българска Федерация по Бокс on Wednesday, October 16, 2024

Чолов пък изигра много силен мач срещу словенеца Грега Райнер. Уилиам по убедителен начин (5:0) се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма, където ще се изправи срещу Алмир Мемич (Сърбия). Така Радослав Росенов и Уилиам Чолов си осигуриха минимум бронзови медали от шампионата.

ОЩЕ: МОК поставя ултиматум: Бъдещето на българския бокс на олимпийските игри под въпрос