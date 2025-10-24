"Бъдете безмилостни като него!": Хамилтън каза как Верстапен може да спечели титлата и предупреди пилотите на Макларън

Люис Хамилтън е посъветвал Оскар Пиастри и Ландо Норис да бъдат толкова "безмилостни" колкото Макс Верстапен, ако искат да спечелят световната титла във Формула 1. Седемкратният световен шампион Хамилтън спорно загуби от Ферстапен в ожесточения сблъсък за първото място през 2021 година, а оттогава нидерландецът е спечелил три титли. Неговият опит за пета поредна изглеждаше приключил, когато той напусна "Зандвоорт" през август на 104 точки зад лидера Пиастри. Но Верстапен спечели три от четирите състезания оттогава и сега е само на 40 точки зад австралиеца, а Норис се е доближил на 14 точки от съотборника си в Макларън.

Хамилтън със съвет към Норис и Пиастри

При пет оставащи кръга и 141 точки за печелене преди Гран При на Мексико този уикенд, Верстапен се очертава като истинска заплаха за титлата. И Хамилтън знае много повече за Верстапен, срещу когото се изправят пилотите на Макларън, докато се борят за първата си шампионска титла. "Напрежението е голямо. Това е момент, в който трябва да вдигнеш очилата си и да блокираш всичко отвън. Има толкова много неща, които те съпътстват - положителни и отрицателни", каза пилотът на Ферари пред "Скай Спортс".

"Освен това, наистина трябва да си безмилостен и точно такъв е Макс. Той ще им отнеме първото място, ако те не бъдат такива. Те трябва да натискат и да се вложат изцяло, за да може да победят някой като Макс в колата. Но за да излезе някой от тях напред, постоянството е ключово и видяхме това от Макс в последните няколко състезания", добави Хамилтън, цитиран от ДПА. / БТА

ОЩЕ: 7-кратният шампион Люис Хамилтън влезе в историята на Формула 1 по кошмарен начин