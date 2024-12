Даниел Дюбоа предизвика Усик на реванш: "Искам отмъщението си!" (ВИДЕО)

Победата на Олександър Усик в реванша с Тайсън Фюри моментално предизвика един въпрос - ще има ли нова зрелищна битка в тежка категория скоро? След като надделя над британеца с единодушно съдийско решение от 116:112 точки, украинецът даваше интервю, когато на ринга се качи шампионът на IBF - Даниел Дюбоа.

"Искам отмъщението си! Искам своето отмъщение, Усик", заяви категорично Дюбоа. "Браво за тази вечер. Бог да те благослови, но искам своето отмъщение. Да го вземем! Да вървим!"

През 2023 година Усик и Дюбоа се срещнаха на ринга, когато украинецът победи с нокаут в деветия рунд. Този успех е определян за най-противоречивия в кариерата на Усик, тъй като един от ударите на британеца по-късно е сметнат за чист. Оттогава "Динамита" призовава за реванш.

Усик хвана микрофона и каза: "Направете битка с Даниел Дюбоа. Благодаря ви много", след което беше запитан дали британецът е следващият му съперник. "Няма проблем, аз съм готов за следваща битка, няма проблем. Сега се прибирам у дома за малко почивка, но съм готов", отговори лаконично той.

