След победата над Джошуа: Дюбоа поиска реванш с Усик

Даниел Дюбоа иска реванш от световния шампион в тежка категория Олександър Усик. Това заяви самият той след победата си над Антъни Джошуа. Както е известно, носителят на титлата на IBF стигна до успеха, след като нокаутира своя опонент в петия рунд на двубоя помежду им.

Дюбоа бе категоричен, че е нямало как да не спечели срещу Джошуа, тъй като това е била неговата вечер. Британецът допълни, че следващите му цели са Тайсън Фюри и Олександър Усик. Той също така сподели, че трябва да разгърне пълни си потенциал в следващите години.

Daniel Dubois KOs Anthony Joshua with a destructive right hand counter in RD5, sending Joshua crashing face-first into the ropes 😱#JoshuaDubois | #Boxing pic.twitter.com/3tCBh30XKn