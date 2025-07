Антъни Джошуа загрява за Тайсън Фюри с мач с Джейк Пол? (ВИДЕО)

Бившият световен шампион в тежката категория в бокса Антъни Джошуа може да излезе на ринга срещу ютубъра Джейк Пол. Това разкри мениджърът на Ей Джей Еди Хърн. Както е известно, британският боксьор иска да се изправи срещу своя сънародник Тайсън Фюри. Това обаче ще стане най-рано през 2026 година. Поради тази причина Джошуа и неговият щаб искат да изиграят поне един двубой преди битката с Циганския крал.

За последно Джошуа се качи на ринга в края на септември 2024-та, когато се изправи срещу Даниел Дюбоа. Ей Джей обаче бе нокаутиран още в петия рунд на двубоя. Преди по-малко от месец пък Джейк Пол записа 12-ата си победа на професионалния ринг, след като победи Хулио Сезар Чавес с единодушно решение. След края на срещата ютубърът предизвика именно Антъни Джошуа.

"You could see AJ against Jake Paul next!" 👀



Eddie Hearn on what's next for Anthony Joshua 💭 pic.twitter.com/e73ETc4IJn