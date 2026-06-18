Ред Бул предприема драстични мерки относно бъдещето на 4-кратния си световен шампион

Бъдещето на Макс Верстапен в Ред Бул продължава да бъде водеща тема в света на Формула 1. По последна информация шефът на Мерцедес Тото Волф е направил пореден опит да привлече четирикратния шампион в отбора си. По тази причина "биковете" са предприели драстични мерки в опитите си да поемат контрол над бъдещето на нидерландеца. Верстапен заема седмо място в класирането за сезона, след като през уикенда завърши четвърти в Гран при на Барселона. Това означава, че 28-годишният пилот вече изостава със 101 точки от лидера Кими Антонели и с още 60 точки от Люис Хамилтън, който заема втората позиция в класирането след първите седем състезания от сезона.

Ред Бул взима мерки по казуса с Верстапен

Макар че слабият старт на сезона никога не е идеален, това е още по-голям проблем за четирикратния световен шампион поради скрита клауза в настоящия му договор. Въпреки че договорът му е до 2028 г., според информациите Верстапен има опция в настоящия си договор с Ред Бул, която би му позволила да прекрати договора по взаимно съгласие, ако не е първи или втори в класирането, когато сезонът спре за лятна пауза. Тъй като нидерландският пилот е толкова назад в класирането, изглежда много вероятно той да отговаря на критериите за предсрочно прекратяване на контракта, въпреки че по-рано заяви, че възнамерява да изкара остатъка от договора си.

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Става ясно, че ръководството на Ред Бул на частно ниво приема факта, че Верстапен няма да бъде сред първите двама, когато сезонът прекъсне за лятната пауза, и те са напълно наясно, че са загубили контрол над бъдещето му. Според информация на Sport Bild, "биковете" имат намерение да изкупят клаузата в договора му и са готови да платят огромна сума, за да го убедят да се откаже от споразумението. Дори и да не удължи престоя си в отбора, Ред Бул се надява поне да премахне възможността той да прекрати договора си преждевременно и да си върне контрола. Така или иначе, изглежда, че скоро ще има яснота относно ситуацията му.

Мениджърът на пилота - Реймънд Вермеулен, също посочи, че може да има официално съобщение преди лятната пауза следващия месец. Остават още четири състезания до лятната пауза, като първото от тях е Гран при на Австрия следващата седмица. След това пилотите ще вземат участие в състезателните уикенди във Великобритания, Белгия и Унгария, преди сезонът да прекъсне за почти месец. С четири Гран при и един спринт, които предстоят, за спечелване остават максимум 108 точки, което на практика премахва всякаква възможност Верстапен да навакса огромната разлика между него и Хамилтън.

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