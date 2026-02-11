Емоциите след медала на Лора Христова - сълзи в българския щаб и мотивация за още успехи

Лора Христова донесе изключителни емоции в българския отбор по биатлон, като пред камерата на БНТ се разплакаха и Валентина Димитрова, и Мария Здравкова, а изключително силни думи отправи и Милена Тодорова. Всички те бяха много щастливи за огромния успех на Лора, а президентът на федерацията Атанас Фурнаджиев очаква още медали до края на Зимните олимпийски игри 2026, като смята, че отличието на Лора ще бъде тласък за останалите да си повярват, че могат.

Фурнанджев: "Този медал трябва да даде тласък на останалите да си повярват"

"Честито на всички! Големи емоции. Това е плод на труд от няколко години. Страхотни лишения и много тренировки. Надявам се това да даде тласък на останалите състезатели да повярват в себе си и че са добре подготвени. Аз лично се надявам на още медали. Това е - да си повярват. Вчера, видяхте Благой Тодев - ако беше направил чиста стрелба, той щеше да е 11-ти. А разликата оттам до 1-вото място не е голяма", заяви Фурнаджиев.

"Казаха ми, че имаме медал и сълзите ми тръгнаха"

А Мария Здравкова добави: "Аз винаги съм вярвала в Лора, тя е най-добрата ми приятелка. Аз го чувствам много лично този медал. В последната обиколка ми казаха, че имаме медал и сълзите ми тръгнаха. Само се прегърнахме след старта и започнахме да плачем."

Със сълзи на очите бе и Валентина Димитрова, която я поздрави и сподели, че е настръхнала, когато е чула коментаторите на терен да споменават името на Лора Христова. Всъщност те я определиха за "голямата изненада на деня". Ето и какви бяха първите думи на Лора Христова след мечтаното състезание.