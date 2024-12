"Години спорове кой е №1 между Джошуа и Фюри, а накрая един украинец ги победи по два пъти" (ВИДЕО)

Втората победа на Олександър Усик над Тайсън Фюри окончателно приключи дебатите в боксовия свят за това кой е най-добрият боксьор в тежка категория. Украинецът доказа, че е по-класният боксор от Фюри, а двете му победи дойдоха след два успеха и срещу бившия световен шампион Антъни Джошуа. Интересното е, че в продължение на години боксовите фенове водеха спорове за това кой ще победи в двубой между Фюри и Джошуа, а накрая двамата се оказаха победени от Усик, и то по два пъти.

В социалните мрежи се появи тъкмо такова мнение, придружено с видео на украинеца. "Прекарахме години в спорове кой ще победи в двубой Антъни Джошуа срещу Тайсън Фюри, а сега и двамата бяха победени на два пъти от този човек (Олександър Усик)", пише популярната Twitter страница ACD MMA, занимаваща се с новини, свързани с бойни спортове.

