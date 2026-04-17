Готви се поредна раздяла в Ред Бул - най-влиятелната жена във Формула 1 може да смени "биковете" с техен конкурент

В началото на месеца стана ясно, че един от най-важните хора в Ред Бул ще напусне отбора. Става въпрос за състезателния инженер на Макс Верстапен - Джанпиеро Ламбиазе, който ще се присъедини към Макларън от 2028 година. Напускането на италианеца отново насочи вниманието към един дългогодишен и изключително деликатен проблем при "биковете" - нарастващия списък от висши кадри, които постепенно напускат отбора. От 2023 г. насам Ред Бул загуби почти целия ключов персонал, който помогна за превръщането на тима в един от най-успешните във Формула 1 през последните две десетилетия.

Още една важна фигура може да напусне Ред Бул

Първата голяма загуба за Ред Бул настъпи през 2023 година, когато Роб Маршал сложи край на дългогодишния си престой в отбора, започнал още през 2006 г. В ролята си на главен инженер той изигра ключова функция за спечелването на шест титли при конструкторите заедно с Ейдриън Нюи. По-късно Маршал се присъедини към Макларън, където оттогава се превърна в ключова фигура зад неотдавнашната успешна серия на отбора като главен дизайнер. Още по-значителен удар последва с напускането на Нюи, широко считан за най-изявеното име в техническата сфера. Британският дизайнер, който беше в отбора от 2006 г. като главен технически директор, беше мозъкът зад няколко от най-доминиращите болиди в историята на Формула 1. Напускането му беше потвърдено през 2024 г., преди да бъде финализирано през 2025 г., когато той премина в Астън Мартин.

ОЩЕ: Трус във Формула 1: Макс Верстапен заплашва да напусне

Нюи бе последван от спортния директор Джонатан Уитли. Няколко месеца по-късно шефът на отбора Кристиан Хорнер бе освободен от поста си, а в края на 2025 година стана ясно, че дългогодишният съветник на "биковете" Хелмут Марко също се оттегля. Докато напускането на Хорнер и Марко бе прието с одобрение, другите раздели повдигнаха притеснение у феновете на тима. В допълнение на това, Макс Верстапен е все по-разочарован от настоящата посока на развитие на Формула 1 и нейните правила и даде ясно да се разбере, че сериозно обмисля бъдещето си. Нидерландецът също така е споделял, че би се отказал, ако Джанпиеро Ламбиазе напусне поста си.

Хана Шмиц също може да си тръгне от Ред Бул

Сега се разнесоха слухове, че друга важна фигура в отбора е пред напускане. Става въпрос за Хана Шмиц, която отговаря за състезателна стратегия на отбора. Именно тя стои зад някои от най-паметните победи на Верстапен през последните години с гениалните си решения в хода на надпреварата. Слуховете около бъдещето на Шмиц бяха породени от бившия главен механик на "биковете" Кени Хандкамер. В подкаста "Two Mechanics" той заяви, че именно британката ще е следващата напускаща отбора. Информацията бе подкрепена от още една медия, която допълни, че от Ферари биха се поинтересували от услугите ѝ. Въпреки това, според информация на GPblog, слуховете относно позицията на Шмиц са неоснователни. Едно е сигурно и то е че, всичките тези промени поставят отбора в трудна ситауция, а както изглежда, това е само началото...

ОЩЕ: Напрежение в Ред Бул: Макс Верстепен се готви да подсили големия конкурент на "биковете" във Формула 1