Историческо: Робот бие редовно професионалисти на високо ниво в известен спорт - тенис на маса (ВИДЕО)

24 април 2026, 12:47 часа 606 прочитания 0 коментара
Вече не виц, шега, меме - това е ралност. Робот успя да победи хора в истински спорт - в случая, тенис на маса. Това е спорт, който изисква страхотна координация и бърза мисъл, за да имаш успех на най-високо ниво. Точно това е постигнал японският технологичен гигант Sony с новия си продукт - робота Ace. Той е на ниво, което достигат само най-добрите в света, пише в свой материал The New York Post.

През 2025 година Ace спечели 3 от 5 мача срещу противници от най-високо ниво и по-късно започна постоянно да побеждава професионалисти. Ace проследява топката с помощта на камери и удря толкова бързо, че хората не могат да смогнат на темпото и да наваксат.

Професионалните играчи коментират, че е трудно да се разчете моделът на игра на машината, тъй като роботът не показва емоции и се държи по нетрадиционни начини - т.е. човек-противник не може да го "разчете".

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Робот Изкуствен интелект тенис на маса
