Маратонът на Валенсия отново не разочарова - изключителни бягания и при мъжете, и при жените

Маратонът на Валенсия, един от най-масовите и най-бързи маратони в света, отново не разочарова и предложи силни резултати както при мъжете, така и при жените. След като през 2024-та Себастиан Саве записа втория най-силен дебют в историята с 2:02:05 часа, с най-добър резултат на маратон за годината, сега победител стана друг маратонец от световна класа - Джон Корир, който пък финишира за не по-малко впечатляващите 2:02:24 часа, с близо две минути аванс пред втория.

Корир спечели маратона на Валенсия 2025 с 2 часа и 2 минути

Корир записа втората си голяма победа за сезона след тази в Бостън, като той имаше да се доказва на света, след като не успя да защити титлата си в Чикаго и се отказа заради безумното темпо на победителя Джейкъб Киплимо, който атакува световния рекорд. Сега Корир на практика бе без конкуренция, въпреки че имаше много сериозни имена на старта. Той направи негавитен сплит, като ускоряваше във втората половина на състезанието, за да запише нов личен рекорд с 20 секунди подобрение.

Джепкосгей с четвъртото най-бързо време за жена в историята на маратона

"Хората казват, че името Корир запада, но аз дойдох тук и им доказах, че Корир все още е тук", каза той след състезанието. Радостта за Кения бе двойна, тъй като при жените пък триумфира Джойцилин Джепкосгей с най-силен резултат на маратон в света за годината - 2:14:00. Това е и четвъртото най-бързо време в историята за жена. Тя се откъсна на Перес Джепчирчир - олимпийска шампионка от Токио 2020 и настояща световна шампионка, която се прибра с 43 секунди изоставане за седмо най-добро време в историята.

Маратонът на Валенсия видя и други впечатляващи резултати - сребърният медалист от Световното в Токио Аманал Петрос от Германия подобри националния рекорд на страната с 53 секунди, финиширайки за 2:04:03 часа. Трети пък финишира състезаващият се за Норвегия атлет Авет Кибраб, също с национален рекорд от 2:04:55 часа. А голямо внимание бе отделено на олимпийския шампион в триатлона Алекс Йи от Великобритания, който стана вторият най-бърз британец след Мо Фара с впечатляващ резултат от 2:06:38 часа в едва втория си маратон.

Класиране при мъжете

Джон Корир (Кения) 2:02:24 PB Аманал Петрос (Германия) 2:04:03 NR Авет Кибраб (Норвегия) 2:04:24 NR Осако Сугуру (Япония) 2:04:55 NR Гашау Аяле (Израел) 2:05:29 Джастус Кангого (Кения) 2:06:11 Алекс Йи (Великобритания) 2:06:38 PB Феликс Бур (Франция) 2:06:41 PB

Класиране при жените

Джойслин Джепкосгей (Кения) 2:14:00 WL PB Перес Джепчирчир (Кения) 2:14:43 PB Клое Хербиет (Белгия) 2:20:38 NR Алиса Вайнио (Финландия) 2:20:48 NR Джесика Стенсън (Австралия) 2:21:24 NR Гленроуз Ксаба (ЮАР) 2:23:22 Изобел Бат-Дойл (Австралия) 2:23:35 Лона Салпетер (Израел) 2:23:45

Автор: Стефан Йорданов

