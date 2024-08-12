Хавиер Ибанес: Беше нечестно, можех да спечеля златото без проблем

Българският боксьор Хавиер Ибанес се прибра на родна земя след завоювания бронзов медал от Олимпийските игри 2024 в Париж. Ибанес загуби на 1/2-финалите на боксовия турнир, но смята, че поражението му е било "нечестно" и е можел д стигне до олимпийската титла.

Хавиер Ибанес видя несправедливост срещу него в Париж

Хавиер Ибанес е олимпийски шампион за младежи, като целта му бе да спечели олимпийско злато и на Игрите в Париж. Скандално съдийство обаче спря Ибанес в полуфиналния сблъсък, където родният боксьор бе по-агресивен и настоятелен, но съдиите отсъдиха победа за съперника му.

Съдиите лишиха Ибанес от битка за олимпийското злато

"Преди 10 години станах олимпийски шампион за младежи. Голямата ми цел сега беше златото от Париж, но съм щастлив и от бронзовия медал. Не мисля, че беше реален резултат. Можеше да имам златния медал без проблем, но беше нечестно", каза Ибанес на прибиране от Париж.

Селекционерът на боксовия национален отбор Жоел Арате също смята, че случилото се с Ибанес на Олимпийските игри е "грабеж".