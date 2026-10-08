Пресиян Генов пречупи германец и осигури европейски медал за България

Пресиян Генов си осигури медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години в Будва, Черна гора. Българският национал преодоля германеца Йоханес Фрай в оспорван четвъртфинал в категория над 80 килограма и заслужи място сред най-добрите четирима. Успехът с 4:1 съдийски гласа му гарантира поне бронзово отличие, а следващото предизвикателство пред него е двубой с украинеца Дмитро Касианенко за достигане до финала.

Генов продължава битката за европейската титла

Под ръководството на Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов младият български боксьор успя да сломи съпротивата на Фрай. Четирима от петимата съдии дадоха предпочитанията си за Генов, който продължава участието си в шампионата с гарантирано място на почетната стълбичка.

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В полуфиналите националът ни ще срещне представителя на Украйна Дмитро Касианенко. Победа в този двубой ще му осигури участие в срещата за златния медал. Така след преодоляването на германския съперник Генов остава в битката за европейската титла при най-тежките.

Виктория Димитрова остана на крачка от медал

В категория до 63 килограма Виктория Димитрова завърши на пето място. Българката отстъпи на италианката Мира Амадори в четвъртфиналите и не успя да достигне до полуфиналната фаза, която щеше да ѝ гарантира отличие от първенството.

При 52-килограмовите Ален Филипов също приключи участието си. Той загуби от турчина Дениз Бекиз с 1:4 съдийски гласа.

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